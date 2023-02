Governador e vice-governador vistoriam obras na região

Na última sexta-feira (3), o governador Eduardo Leite, acompanhado se seu vice Gabriel Souza, esteve visitando alguns municípios do Litoral Norte gaúcho. Durante sua passagem ele aproveitou para vistorias algumas obras que estão sendo realizadas na região, as quais receberão recursos do governo do Estado.

A primeira parada foi em Capão da Canoa, nas obras de duplicação da ERS-407, na entrada da cidade a partir da Avenida Interbalneários. A duplicação de 1,5 quilômetro da pista já foi concluída, faltando a sinalização e a implantação de uma ciclovia junto ao canteiro central, que deverá ser executada pelo município após o período de veraneio. O investimento total foi de R$ 7,2 milhões a partir de um convênio com o município de Capão da Canoa, sendo R$ 5,2 milhões em recursos do Estado por meio do programa Avançar.

Na sequência, a comitiva se deslocou para Tramandaí a fim de vistoriar um trecho da ERS-030 que passou por obras de qualificação. Na estrada houve recuperação de pontos críticos, corte da vegetação e pintura da pista. Só na ERS-030 o investimento ao longo de 2022 foi de R$ 4,7 milhões. Além disso, também houve investimentos na ERS-389 – Estrada do Mar (R$ 4,7 milhões) e na ERS-786 – Interpraias (R$ 2,5 milhões).

Já em Imbé, o governador conferiu o andamento das obras de duplicação, pavimentação e revitalização da Avenida Paraguassu, executadas por meio de um convênio com a prefeitura. O investimento é de RS$ 8,8 milhões, sendo R$ 7,5 milhões provenientes do Estado.

As visitas também contaram com a participação do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, dos prefeitos Amauri Magnus (Capão da Canoa), Ique Vedovato (Imbé), Luiz Carlos Gauto (Tramandaí), entre outras autoridades.