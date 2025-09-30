Formatura do Proerd contará com apoio do Consepro

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM), por meio do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), segue desenvolvendo as ações do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) na cidade. Ele tem como principais objetivos: Fortalecer a cultura da paz; Construir uma sociedade mais saudável, feliz e segura; Ensinar a se manter longe de más companhias; Evitar a violência; Resistir às pressões; e Acionar os pais ou responsáveis quando necessário.

Na semana passada, a instrutora das aulas, a soldado Hesper, esteve reunida com o presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), Edson Alfredo Schmitz. O encontro serviu para o encaminhamento de detalhes para a formatura do projeto, prevista para acontecer em novembro. Acompanhada de Edson, a Policial Militar (PM) realizou a encomenda de 14 bicicletas junto a loja Ramos Bike, as quais serão entregues aos estudantes durante a cerimônia. Os itens serão adquiridos por recursos repassados a Consepro pelo judiciário local, por meio da juíza Liane Machado dos Santos Caminha Gorini.

CRÉDITO: BM