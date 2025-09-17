Foragidos são presos no Litoral

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) conseguiu capturar no município duas pessoas que estavam foragidas da Justiça. Conforme o delegado João Henrique Gomes, as prisões ocorreram durante cumprimentos de mandados de prisão realizados no final da última semana.

Na manhã de sexta-feira (12), os agentes prenderam uma mulher de 32 anos de idade. A criminosa foi condenada pelo crime de tráfico de drogas. Já na tarde de sexta, um homem de 58 anos foi preso. O indivíduo é acusado de ter cometido um crime sexual contra uma mulher. Em liberdade, o sujeito estava ameaçando a vítima e familiares dela.

O casal detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá preso.

