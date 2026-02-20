Foragidos são capturados no Litoral

Agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Brigada Militar (BM) realizavam patrulhamento no município de Tramandaí, quando resolveram abordar um automóvel Ford Fiesta que trafegava em atitude suspeita. Durante buscas no veículo, os Policiais Militares (PMs) encontraram um revólver calibre 38 milímetros (mm) contendo seis munições, além de um coldre.

Em consulta ao sistema foi constado que o condutor do carro estava foragido da Justiça. O homem, de 43 anos de idade, foi detido, tendo seu celular apreendido. Após ser ouvido na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), o indivíduo, que possui antecedentes por homicídio e furto, foi encaminhado ao sistema prisional.

Na madrugada de sábado (14), uma equipe da Força Tática do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) capturou outro foragido. O indivíduo, de 32 anos, foi localizado durante uma abordagem em Arroio do Sal. Com passagens por ameaça, estelionato e roubo, o criminoso foi conduzido ao presídio da região, onde irá cumprir o resto da sua pena.

Já entre segunda (16) e terça-feira (17), mais três indivíduos com mandados de prisão em aberto foram presos pelos agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Em Terra de Areia, um homem de 30 anos, com antecedentes por ameaça, roubo e tráfico foi detido. Em Tramandaí, um sujeito de 43 anos foi capturado. Ele possui passagens por diferentes crimes, incluindo: estupro, furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Em Imbé, um homem de 49 anos foi preso quando trafegava abordo de uma motocicleta Honda. O criminoso, que tem antecedentes lesão corporal, ameaça, roubo e furto, estava carregando uma porção de cocaína. E, para fechar, o último preso foi encontrado em Xangri-lá. O indivíduo de 33 anos tem antecedentes por furto e porte de arma. O quarteto foi levado ao sistema prisional, onde vai permanecer à disposição da Justiça.

