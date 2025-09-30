Foragido é capturado no Litoral

Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento de rotina durante a quinta-feira (25), quando abordaram um homem na cidade de Palmares do Sul. Em consulta ao sistema, foi constatado que o sujeito possuía um mandado de prisão em aberto em seu nome pelo crime de tráfico de drogas. Conforme a Brigada Militar (BM), o indivíduo, de 23 anos, também possui antecedentes por furto. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.