Final de Campeonato de Futebol Sete termina em pancadaria

OSÓRIO – O que era para ser um dia apenas de muito futebol, terminou em pancadaria e presença da Polícia. No domingo (5), era para ser conhecido o campeão da Supercopa – Série Ouro de Futebol Sete. A competição, realizada pela Liga de Futebol 7 do Litoral Norte (LF7LN), que teve suas quatro primeiras rodadas no Bola Cheia (Estrada da Perua), teve seu encerramento na quadra do RR Sports (às margens da BR-101).

Após a realização da 5ª rodada, na parte da manhã, a partir das 13h e 30min teve início o mata-mata. Na primeira partida das quartas de final, o Original (Porto Alegre) derrotou o Dalge (Atlântida Sul) por 3 a 2. Tirando os cinco gols, a partida foi marcada por muitas confusões. Com as duas equipes muito nervosas e a arbitragem perdida em quadra, houve muito bate-boca. O time da capital abriu 2 a 0, com Dartora e Andriel, em cobrança de pênalti. Mas Alvonir e Vidal deixaram tudo igual para equipe osoriense, ainda antes do intervalo. No segundo tempo, Andriel fez o gol da vitória do Original. No final, o time do Dalge partiu para cima dos árbitros, protestando sobre a péssima atuação deles.

E as reclamações e confusões continuariam até o final da competição. Na segunda partida das quartas, o Só Canela encarou o Atlético PB (Capão da Canoa). E não é que deu zebra. Um dos favoritos ao título, o time de Osório saiu perdendo por 1 a 0, com o gol marcado por Matheus. No final da primeira etapa, Patinho se esforçou para buscar um passe na linha de fundo. Na jogada, Kuririn acabou dando um tapa no jogador do Só Canela, que não gostou e revidou. Jean (Só Canela) acabou tomando as dores do companheiro e partiu para cima de Kuririn, dando início a confusão. No final, Kuririn e Jean foram expulsos.

No segundo tempo, o Atlético PB seguia segurando o Só Canela, que pouco criava. Na raça, o time osoriense chegou ao empate. Balo bateu cruzado, sem chances para o goleiro, deixando tudo igual: 1 a 1. Com o empate, a decisão foi para o Shoot-Out (churauti) e o time de Capão levou a melhor, vencendo por 3 a 2.

Na 3ª partida das quartas de final, o Atlético Atalanta derrotou o Atlântida Sul pelo placar de 1 a 0. O primeiro tempo foi de muito bate-boca, jogadas duras e pouco futebol. A segunda etapa seguiu a mesma coisa. Em lance na lateral, Marcelinho (Atlântida Sul) deu um pontapé por trás em um jogador da Atalanta. Ele recebeu apenas o cartão amarelo pela falta, mas após muita reclamação dele, acamou sendo expulso. Juninho cobrou a falta e marcou o gol que deu a vitória e a classificação para o Atlético Atalanta.

No último duelo das quartas, o BG Fut7 bateu o Puma (Tramandaí) por 1 a 0. O time de Osório abusou de perder gols e quase deu chance para o azar. Já no segundo tempo, o goleiro do BG saiu da área para interceptar um passe e deu um tapa na bola. A arbitragem marcou falta e deu amarelo para o jogador, gerando muita reclamação do lado do Puma. Perto do final, Jheferson Falcão arriscou chute de longa distância, a bola desviou na marcação e acabou entrando: 1 a 0 BG. E ainda, teve tempo para mais confusão. O goleiro Vinicius chutou a bola da sua área até a área adversária, Marcelo Carruíra desviou e a bola entrou. Mas o gol de empate do time de Tramandaí foi anulado pela arbitragem. Com isso, o jogo terminou mesmo com vitória do BG pelo placar mínimo.

SEMIFINAIS

No primeiro confronto, o Original goleou o Atlético PB por 4 a 1. Na primeira etapa, William abriu o marcador para o time da capital. A equipe de Capão tentava se segurar atrás, mas acabou tomando o segundo. Já no segundo tempo, Vitinho recebeu lançamento, ganhou do goleiro na dividida e tocou para o gol: 2 a 0. Na sequência, após saída errada do Atlético, Vitinho tocou na saída do goleiro para fazer o terceiro. O time de Capão chegou a descontar com Caça Rato, mas Vitinho ainda faria o quarto (seu 3º no jogo), fechando o placar em 4 a 1.

O adversário do Original na final seria o BG. No duelo caseiro, a equipe derrotou o Atlético Atalanta por 1 a 0. Logo no início da partida, em cobrança de escanteio, Falcão subiu de cabeça para abrir o marcador. Assim como na semifinal, mais uma vez o BG brincou de perder gols, perdendo boas chances para matar o jogo. Perto do final da partida, Nikinho (BG) acabou fazendo falta na linha de fundo. Ao tentar levantar o jogador adversário, ele e o goleiro Gil (Atl. Atalanta) se estranharam. A arbitragem só os advertiu e o jogo seguiu. No final, o BG segurou uma pressão da Atalanta e confirmou a vitória e vaga para a grande decisão.

DISPUTA DO 3º LUGAR

No duelo dos Atléticos, o Atalanta levou a melhor para cima do PB. O time de Osório saiu vencendo, levou a virada, mas conseguiu reagir e vencer a partida pelo placar de 4 a 2. Além do troféu e medalhas, o Atalanta levou a quantia de R$ 500,00.

Atlético Atalanta ficou na 3ª posição da Supercopa – Série Ouro.

FINAL COM BRIGA E POLÍCIA

A final colou frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa da competição O Original havia marcado 34 gols em sete partidas, média de quase cinco por jogo. Já o BG Fut7 tinha sofrido apenas três gols nas mesmas sete partidas. Além disso, o time de Osório estava invicto na competição com seis vitórias e um empate (0x0 com Atlântida Sul pela 2ª rodada). Já a equipe osoriense chegou a decisão com seis vitórias e uma derrota (3 a 2 para o Puma pela 3ª rodada).

A partida, que tinha tudo para ser um jogaço, começou pegada, com forte marcação e nenhuma chance de gol. O primeiro lance de perigo saiu com o BG: Diego Superti ganhou de Índio e de frente para o gol, chutou em cima do goleiro Jardel. A resposta do Original saiu dos pés de Thiago, que de frente para o gol chutou no canto e a bola passou perto. O jogo seguiu equilibrado até que, em chute cruzado, o defensor do Original acabou fazendo contra; 1 a 0 BG.

Após o gol, o Original foi para cima atrás do empate. No bate rebate, Dente chutou, o goleiro Marcelo defendeu e no rebote, o próprio Dente colocou na rede. O gol, porém, foi anulado, sendo marcada falta no goleiro do BG. A partir daí toda a equipe do Original foi para cima da arbitragem, começando uma confusão generalizada, com direito a invasão de torcedores na quadra. Com os ânimos mais calmos, um dos árbitros alegou ter sido agredido e encerrou a partida.

Depois que a arbitragem e as equipes deixaram a quadra, teve mais confusão. O presidente do Original foi provocado por torcedores e atletas do BG, recebendo um banho de cerveja. Esse foi o estopim para uma briga generalizada, que por pouco não terminou em tragédia. Enquanto isso, mulheres tentavam se esconder e proteger os filhos pequenos. Vale ressaltar que o local recebeu um ótimo público, contando com a presença de várias famílias, inclusive com crianças de colo.

Após briga generalizada, BM precisou ser acionada para conter os ânimos. – FOTO: Lucas Rodrigues

Após a briga, era possível ver os resquícios, havendo diversos tijolos quebrados, um chinelo arrebentado e uma garrafa térmica caída no chão. Os proprietários do local acionaram a Brigada Militar (BM), que foram até o local com três viaturas. Entretanto, com os Policiais Militares (PMs) chegaram, o tumulto já havia passado. Mais ou menos, porque, enquanto que organização e times discutiam o que ia ser definido, houve um novo princípio de briga, mas, devido a presença dos brigadianos, a confusão rapidamente sessou.

Com ânimos acalmados, resquícios da briga podiam ser vistos pelas dependências do local. – FOTOS: Lucas Rodrigues

EQUIPE DO BG É DECLARADA CAMPEÃ

De maneira tranquila e organizada, os PMs realizaram a evacuação do local, orientando quem quisesse registrar um Boletim de Ocorrência (BO) para se deslocar até a Delegacia de Polícia (DP) da cidade. No final, a organização do evento decidiu por sagrar o BG como campeão da Supercopa – Série Ouro de Futebol Sete. Além do troféu e das medalhas, o time de Osório faturou a quantia de 3,5 mil reais e de quebra, conquistou a vaga para disputar a Copa do Brasil de Futebol 7, competição que será organizada pela Confederação de Futebol 7 do Brasil (CF7B), que ocorrerá entre 08 e 11 de junho, na cidade de Curitiba (PR).

Já o Original, além do vice-campeonato, levou para a casa a premiação de R$ 1,5 mil, além de contar com o artilheiro da competição (Andriel), com oito gols marcados em oito jogos (média de um por partida). Lembrando que integrantes de BG e Original ainda poderão ser punidos desportivamente caso a arbitragem tenha relatado algum fato relacionado. A nossa equipe tentou entrar em contato com a LF7LN, mas não recebeu retorno até o final desta edição (às 19h de segunda-feira, 06/07).