Festa do Maçambique inicia na quinta-feira

OSÓRIO – Vem aí mais uma edição da tradicional Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário. Tendo como Casal de Festeiros Jackson e a Claudia Formoso, as celebrações iniciam no dia 02 de outubro, às 19h, com o levantamento do mastro, ato que ocorrerá ao lado da Igreja da Praça da Matriz.

Neste ano, o Grupo Maçambique preparou uma programação com diversas atrações. Os festejos iniciam na quinta-feira (02/10) e vão até domingo (05/10), quando acontecerá a Missa, a partir das 10h, seguida do almoço Festivo. Ao longo destes dias, o Salão Paroquial da Catedral Diocesana receberá apresentações culturais, totalmente gratuitas.

Na quinta, a partir das 19h, que irá se apresentar será o Grupo Maçambique e a Escola de Dança Duda Ferrari. Já às 21h e 30min, haverá um Show Baile com Amantes do Samba. A Festa do Maçambique conta com apoio da prefeitura local, por da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

CRÉDITO: Divulgação