Feriadão de Tiradentes registra acidentes com mortes em estradas da região

O Feriadão de Tiradentes foi bastante violento nas estradas do Litoral Norte gaúcho. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionada no final da tarde de sábado (22), após uma carreta e uma caminhonete S-10 acabaram se envolvendo em um acidente de trânsito na ERS-040, em Balneário Pinhal.

De acordo com o CRBM, a S-10 seguia no sentido Litoral, na altura do quilômetro 84 da rodovia, na localidade de Túnel Verde, quando tentou uma ultrapassagem e acabou colidindo contra o veículo de carga, o qual estava transportando soja. O condutor da caminhonete, com placas de Capivari do Sul, acabou morrendo no local. A vítima tinha 44 anos e era natural de Capivari. Já o motorista da carreta não teve ferimentos.

O local foi isolado para Perícia, sendo o trecho bloqueado para atendimento da ocorrência. Além do CRBM, participaram da ação os agentes do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Pinhal e da Polícia Civil (PC). O acidente foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) Pinhal e está sendo investigado.

COLISÃO NA ESTRADA DO MAR

Na tarde de domingo (23), um automóvel Voyage e uma moto se envolveram em outro acidente em estradas do Litoral, desta vez na ERS-389 (Estrada do Mar). A colisão ocorreu no quilômetro um da rodovia, na rótula de acesso à Avenida Santos Dumont, em Osório. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o motorista do Voyage, com placas de Caxias do Sul, não teria visto a motocicleta, com placas de Criciúma (SC), e acabou ocasionando a colisão.

O trecho precisou ser bloqueado para atendimento das vítimas e retirada dos veículos, sendo liberado após a finalização da ocorrência. O piloto da moto e o motorista do carro acabaram sofrendo ferimentos leves. Eles foram socorridos pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), onde foram atendimentos e liberados. Já uma menina de 12 anos de idade, filha do motociclista e que estava na carona da moto, não se feriu.