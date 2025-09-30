Evento do Ministério Público irá discutir sobre Violência contra à Mulher
OSÓRIO – A Câmara de Vereadores do município irá receber na quinta-feira (2), o CAO na Estrada. O Projeto é desenvolvido pelo Ministério Público do Estado (MP-RS), por meio do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (CAOECVM).
O evento contará com diversas autoridades do Litoral Norte, incluindo o promotor de Justiça Sávio Vaz Fagundes. A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. A abertura está marcada para às 9h. Em seguida, às 9h e 30min, haverá a Palestra intitulada ‘Direitos Humanos e Relações de Gênero: O enfrentamento à violência contra mulheres e meninas’, a qual será ministrada pela promotora de Justiça, Ivana Machado Moraes Battaglin.
Após a fala da coordenadora do CAOECVM e do Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (GEPEVID), haverá um espaço para debate, onde poderão ser apresentadas propostas de prevenção e combate à violência de gênero. O encerramento está previsto para o meio-dia.
CRÉDITOS: Divulgação