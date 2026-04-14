Estudantes participam de ação da Lagoa do Marcelino

OSÓRIO – Alunos do 4º ano 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal (EMEF) Tuiuti (Arroio das Pedras) estiveram visitando o Complexo da Lagoa do Marcelino durante a última sexta-feira (9). Na ocasião, os estudantes participaram de uma atividade de preservação ambiental. Além de aprenderem sobre a fauna e flora, eles realizaram a limpeza do local. A atividade foi coordenada pelo biólogo Mateus Guatimosim Maciel, e também contou com a participação dos professores Diego Silva e Aline Pedroso.

Estudantes do colégio Tuiuti realizaram limpeza do Complexo da Lagoa do Marcelino durante a sexta (10).

CRÉDITO

PMO