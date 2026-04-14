Estudantes participam de ação da Lagoa do Marcelino

Estudantes participam de ação da Lagoa do Marcelino

OSÓRIO – Alunos do 4º ano 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal (EMEF) Tuiuti (Arroio das Pedras) estiveram visitando o Complexo da Lagoa do Marcelino durante a última sexta-feira (9). Na ocasião, os estudantes participaram de uma atividade de preservação ambiental. Além de aprenderem sobre a fauna e flora, eles realizaram a limpeza do local. A atividade foi coordenada pelo biólogo Mateus Guatimosim Maciel, e também contou com a participação dos professores Diego Silva e Aline Pedroso.

Estudantes do colégio Tuiuti realizaram limpeza do Complexo da Lagoa do Marcelino durante a sexta (10).
Estudantes do colégio Tuiuti realizaram limpeza do Complexo da Lagoa do Marcelino durante a sexta (10).

CRÉDITO

PMO

Incêndio atinge área de vegetação

Incêndio atinge área de vegetação

Assembleia Legislativa se reúne com imprensa do interior

Assembleia Legislativa se reúne com imprensa do interior

Duplicação de trecho da ERS-030 está avaliada em cerca de R$ 12,4 milhões

Duplicação de trecho da ERS-030 está avaliada em cerca de R$ 12,4 milhões