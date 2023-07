Espetáculo ‘A Noiva da Lagoa’ será apresentado nesta quarta-feira

OSÓRIO – Nesta quarta-feira (19), a Associação dos Cabos Soldados e Sargentos (Acaso) do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), localizada na Rua Leão Rodrigues Madalena, no 392, no bairro Pitangas, receberá a apresentação do espetáculo de teatro ‘A Noiva da Lagoa’. Vale ressaltar que a apresentação do espetáculo estava prevista para ocorrer na última quarta (12), na Câmara de Vereadores, porém, precisou ser cancelada devido o alerta da passagem de um ciclone na região.

A peça retrata a história da lenda da Lagoa dos Barros, até hoje, um dos crimes de feminicídio mais importantes da história do RS. Ela é realizada pela Secretaria de Cultura do Estado, por meio do Pró Cultura, e tem direção de Xico de Assis. Para a criação do espetáculo, foi realizada uma abrangente pesquisa documental sobre o crime, bem como entrevistas com mulheres vítimas de violência, acolhidas pelo Projeto Borboleta, do Foro Central de Porto Alegre.

A equipe de criação é formada por um grupo de artistas que trabalharam colaborativamente na encenação do espetáculo. Os artistas trabalharam sobre o conceito de tríade expressiva, criando três planos: realidade-depoimento, alucinação-mítico, memória-reconstituição histórica. A direção aborda a cena a partir do conceito de relação tóxica, enfatizando as dinâmicas que levam ao crime de feminicídio. A dramaturgia, criada pelas atrizes, aborda o tema pela perspectiva feminina, cujas cenas são inspiradas nos relatos atuais de violência doméstica, mescladas com testemunhos de mulheres sobreviventes de tentativas de feminicídio.

A cenografia de Lilian Maus, inspira-se na lagoa dos Barros, local onde o corpo de Maria Luiza Haussler, foi descartado em 1940, pelo namorado, fato que gerou a lenda da noiva fantasma. Por fim, a iluminação, assinada por Carmem Salazar, integra-se às demais linguagens que compõem a cena, criando um ambiente que reproduz espaços-tempos múltiplos, o real, da década de 1940, quando ocorreu o crime, em tom sépia, o fantástico, da lagoa assombrada, com sombras, ângulos insólitos e tons noturnos intercalados com momentos de luz documental, branca, fria, para os depoimentos e relatos de violência.

O evento é gratuito e tem início marcado para às 19h. Lembrando que a distribuição dos ingressos ocorrerá uma hora antes, na entrada da Acaso.