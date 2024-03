Escola de Atlântida Sul terá mais 130 vagas

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi, acompanhado do secretário de Educação do município Dilson Maciel, esteve nesta semana visitando a Escola de Educação Infantil Criança Segura, em Atlântida Sul, onde se reuniu com a direção do Colégio. Na ocasião, o chefe do Executivo osoriense fez o anúncio do Convênio entre a prefeitura e a instituição, assegurando a aquisição de 130 novas vagas.

Segundo Roger, a ação visa atender uma demanda do distrito, que acabou tendo um aumento na população ao longo dos últimos anos. As vagas serão distribuídas de acordo com a colocação dos estudantes na Central de Vagas, com as aulas iniciando no mês de abril.