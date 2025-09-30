Entregue uniformes para o Programa Patrulheiro Mirim

OSÓRIO – O prefeito em exercício, Ed Moraes, e o secretário Municipal de Educação, Marcelo Reis, realizaram na tarde da última sexta-feira (26), a entrega dos uniformes para o Programa Patrulheiro Mirim. Os kits, compostos por camiseta e chapéu, foram entregues a tenente Nair Pires da Silva e a soldado Simone Molina.

A iniciativa é realizada pela prefeitura local, em parceria com a Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM). Aproximadamente 80 estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Osvaldo Amaral participam das ações, que contam com palestras e atividades de cunho ambiental. Ao todo, serão realizados 10 encontros. No final, os alunos participarão de uma formatura, prevista para acontecer em dezembro, quando serão entregues os kits.

CRÉDITO: PMO