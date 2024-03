Empoderando a bandidagem

O Brasil ruma para o caminho socialista que vem sendo arquitetado desde o Foro de São Paulo, mas que somente teve início com o primeiro governo do atual ex-presidiário. Neste evento de proporcionar catástrofe para a população teve como prerrogativa o domínio da Educação com a bestialização dos jovens com Paulo Freire e o uso dos professores como massa de manobra. As Universidades já vinham criando redutos socialistas com os “defensores do ensino público e gratuito” quando na verdade eram para se perpetuarem nas Universidades doutrinando os jovens universitários e levando drogas para dentro dos DCEs e também pela UNE aos secundaristas. Feita esta etapa foi se trabalhando os ícones da “cultura” a começar pelos fumadores de maconha pregando o sexo livre e revolta pelo Regime Militar que para estes era a ditadura. Faltava a mídia e o serviço público, mas nada que bons salários, estabilidade e muita verba publicitária não se conseguisse tal intento. A previsão feita a época do Foro de São Paulo era de que o projeto de poder seria de 30 anos e deveria ser gradual par que o povo empobrecesse sem perceber, se dividisse em minorias buscando serem defensores das minorias e destruir a célula de uma nação: a família.

Para quem atingiu seus 50-60 anos com certeza se pensar no que era o país e o que está ocorrendo agora perceberá que que foi exatamente isto que foi sendo armado ao longo das últimas décadas. O tropeço da esquerda foi ter colocado a dislexa terrorista no poder onde toda a sua ignorância foi colocada na sua gestão e destruiu grande parte do que a esquerda vinha construindo. Para deteriorar o projeto da esquerda comunista o povo elegeu o azarão do pleito presidencial tornando Bolsonaro presidente.

A assunção de Bolsonaro ao poder representou destruir as bases do socialismo que vinha crescendo e já dominado o STF e que numa possível reeleição colocaria ainda mais dois ministros diminuindo a influência comunista neste poder. O sistema se viu ameaçado e todo o aparado criado para implantar o socialismo no Brasil estava ruindo. A “cultura” foi atacada, a “imprensa” foi desmamada dos recursos públicos, a Educação passou a ter escolas cívico-militares e a marginalia na cadeia começou a ter corte de regalias e a bandidagem sentiu a mão da segurança pública. Para combater esta destruição do castelo socialista eu estava sendo construído a “imprensa” e os esquerdistas adeptos de uma mentira repetida até se tornar uma verdade mentirosa veio a pandemia e logo depois o experimento a que a população foi cobaia com os injetáveis que agora estão sendo proibidos pelo mundo afora.

Durante todo o mandato de Bolsonaro a velha mídia agiu para amedrontar e denegrir a imagem do governo por este não acenar com as verbas publicitárias. O Sistema já contaminado por comunistas foi obrigado a mostrar a cara e reagir para impedir que a população fosse alertada dos males que vinham sendo praticados. A bandidagem que estava sendo reprimida e fez cair a criminalidade e a violência, bem como as invasões de terras e de moradias manteve-se na expectativa, até que a mídia demonizasse a ação policial e passasse a defender bandido e ladrão como vítima da sociedade. O povo desempregado pela pregação do “fique em casa” e pela ação terrorista de prefeitos que mal sabem administrar suas cidades passaram a se considerar detentores da vida e da morte, sentiram-se aterrorizados gerando divórcios, mortes, e aumento de suicídios, bem como a rebeldia dos jovens confinados.

Neste ínterim um ministro do STF torna os morros cariocas em reduto de narcotraficantes e arsenal de armas com o impedimento de ações policiais nos morros. Era a proteção que a marginalia precisava para se empoderar, se armar e dominar ainda mais as comunidades. Também um ministro livra da cadeia o maior ladrão da história mundial e que gerou prejuízos bilionários a estatal Petrobras e aos cofres públicos financiando ditaduras mundo afora com Venezuela, Cuba, Nigéria e outros. A libertação do presidiário ex-presidente foi festejada pela bandidagem, principalmente quando da eleição deste empossado pelo TSE, legitimado pelo STF que ele criticou como acovardado.

Eis que o ex-presidiário em seus pronunciamentos tem glorificado a bandidagem, principalmente quando citou que o roubo de um celular era “para tomar uma cervejinha”. A partir daí nunca se viu tantas pessoas serem mortas por roubo de celular, por roubo de bicicleta. Motocicleta e carros. O MST votou a invadir propriedades e certamente os narcotraficantes voltaram a ter suas conversas cabulosas e que para tanto o STF estava prestes a liberar o consumo de drogas e também o aborto. O ex-presidiário empossado como presidente tem estimulado a bandidagem e até mesmo a pedofilia e abuso de menores, quando deixa de investigar as denúncias do que ocorre na Ilha de Marajó. O desarmamento nada mais foi do que dar passe livre para a bandidagem “trabalhar a vontade” sem ter a intercorrência de ser combatido pelas pessoas de bem que buscar trabalhar honestamente para sustentar aos seus e gerar impostos para o bem de todos, mas que infelizmente estão sendo saqueados de todas as formas. Desde as viagens luxuosas de avião presidencial até compras de mobília a preços exorbitantes para o covil do ex-presidiário. E o problema era a compra de leite condensado, hidroxicloroquina e ivermectina. O povo foi enganado de todas as formas e a bandidagem teve o mérito de ter votado nestes que hoje usurpam do nosso país.