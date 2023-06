EGR realizará operação durante feriadão de Corpus Christi

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) já iniciou diversas ações para reforçar a segurança de condutores e pedestres e buscar evitar riscos e contratempos aos usuários ao longo dos mais de 630 quilômetros que administra devido ao feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8). Durante esse período em que os motoristas irão se deslocar por diferentes regiões do estado, a EGR irá fortalecer as operações de suas equipes próprias e expandir o efetivo em serviços terceirizados em 15 trechos rodoviários. O motivo é o grande contingente de veículos que irão se deslocar por diversos pontos do RS entre os dias 07 e 12 de junho.

Além da mobilização para evitar a ocorrência de acidentes nas estradas, a empresa também irá capacitar seus grupos de trabalho para agilizar o atendimento aos condutores nas dez praças de pedágio por meio da operação papa-filas – modalidade de cobrança tarifária que facilita o pagamento e encurta o tempo de espera entre os condutores. Para o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, os usuários precisam ter responsabilidade durante o trajeto das viagens e máxima atenção ao volante. “Ainda que façamos uma grande mobilização e reforço das ações para minimizar acidentes e percalços nas estradas, é crucial que os motoristas dirijam sempre com prudência, dentro dos limites de velocidade de cada rodovia”, explicou o dirigente.

As equipes estão de prontidão 24 horas por dia para atender os usuários nas rodovias, disponibilizando ambulâncias para atendimento pré-hospitalar e guinchos para remoção de veículos. Os motoristas ainda contam com Bases de Atendimento ao Usuário com banheiros, fraldário e água ao longo do trecho.

MOVIMENTAÇÃO NAS RODOVIAS

Segundo a Gerência Operacional da EGR (Goper), a previsão é que 435,1 mil veículos circulem pelas rodovias administradas entre quinta (8) e segunda-feira (12). O cálculo foi baseado em dados históricos de anos anteriores – sujeita a variáveis comportamentais, econômicas e climáticas.

Na Serra Gaúcha, tradicional destino de turistas nesta época do ano, a expectativa é de que aproximadamente 58,9 mil veículos transitem na região por meio da ERS-115, na praça de Três Coroas. A movimentação será 52% superior na quinta-feira (08/06), 13% na sexta-feira (09/06), 23% no sábado (10/06) e 31% no domingo (11/06).

Na ERS-235, são esperados 36,7 mil veículos transitando pela praça de pedágio de Gramado. O volume será 54% superior ao registrado em outros feriados na quinta-feira (08/06), 32% na sexta-feira (09/06), 12% no sábado (10/06) e 29% no domingo (11/06). Pela praça de pedágio de São Francisco de Paula, também na ERS-235, serão 20,6 mil veículos, com picos de até 52% acima do normal na quinta-feira (08/06).

Na 040, rodovia que faz a ligação da Região Metropolitana da Capital ao Litoral Norte, a expectativa é de que aproximadamente 70,6 mil veículos cruzem a praça de pedágio de Viamão no período, contudo, a movimentação deve ser abaixo do registrado em feriados anteriores. O mesmo ocorre na ERS-474, estrada localizada entre a ERS-239, a ERS-030 e a BR-290 — interligando os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte —, com estimativa de 27,7 mil veículos.

SERVIÇOS DA EGR

Parada e atendimento: Em todas as rodovias, a EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, procure pela equipe da EGR e faça uma boa viagem.

Tráfego em Tempo Real: Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta clicar no link: www.egr.rs.gov.br/em-tempo-real

Telefones úteis: Ambulância – 0800 0090 192; Guinchos – 0800 648 3903.