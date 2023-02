Educação: um novo olhar e uma nova atitude

Depois de oito anos de um esforço conjunto entre sociedade e poder público para

resolver pendências graves no campo estrutural e fiscal do Estado, é chegada a hora de

focar em outro setor que tem pressa: a educação. Educação para descortinar

oportunidades. Educação para o desenvolvimento.

Há de se melhorar a infraestrutura, ampliar a tecnologia e valorizar os

profissionais, pois isso é cuidar da escola. Mas tão ou mais importante é cuidar do

ensino. Ampliar o tempo integral, revisar a matriz curricular inserindo temas ligados a

tecnologia e empreendedorismo e ofertar educação profissionalizante que dialogue com

a necessidade dos setores produtivos de cada região.

Isso significa deslocar a discussão para outro viés. Historicamente, a pauta da

educação centrou-se em questões corporativas, ocasionais ou de infraestrutura. Pautas

importantes, mas insuficientes para vencer os desafios deste século. Quem olha

atentamente para o desenvolvimento da economia ao redor do mundo percebe maior

êxito nos países que fomentam a inovação. Não somente a inovação das startups, que

usam a tecnologia para desenvolver produtos e soluções de serviços, mas também pelo

que chamamos de atitude inovadora, ou seja, um olhar de reinvenção sobre os setores

produtivos mais tradicionais, como a indústria e o agro.

Como grande caixa de ressonância da sociedade, a Assembleia Legislativa terá

este papel em 2023. Vamos ouvir a sociedade, os mais diversos setores produtivos e as

diferentes regiões, por meio de uma grande escuta capaz de identificar as necessidades

mais prementes de mão-de-obra. Mais do que isso, nosso objetivo é articular ações,

estipular metas, definir prazos e agir para reverter indicadores de desempenho escolar

pífios, que envergonham e trazem desconforto aos gaúchos.

Se hoje temos a convicção de que a educação, a inovação e a profissionalização

são desafios a serem enfrentados, nosso dever é transformar o que ainda é diagnóstico e

discurso em uma efetiva política de estado. Assim, evitaremos que o passado não nos

ultrapasse e faremos com que o futuro seja próspero para os filhos desta terra.

Vilmar Zanchin

Presidente da Assembleia Legislativa

zanchin@al.rs.gov.br