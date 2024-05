E OS ESPECIALISTAS??

Na pandemia da Covid que mais pareceu um circo dos horrores, os iluministros foram eficazes em atuar contra o governo federal e tornar governadores especialistas em Covid. As emissoras de televisão se encarregavam de assustar a população e o os governadores e prefeitos e trancafiar o povo em casa para uma contaminação doméstica. Chegou-se ao absurdo de prender pessoas que andavam a beira mar, de considerar o vírus um ser vivo que poderia resistir por horas fora do hospedeiro. Então o Governo Federal se viu na condição de enviar bilhões aos estados para que estes aplicassem em UTIs, medicamentos, pessoal e hospitais de campanha. Os mais loucos como o governador de São Paulo, Rio e do Amazonas preferiram investir no terrorismo abrindo centenas de covas e impedindo que o ente morto fosse enterrado sem qualquer cerimônia de despedida dos familiares. A jumentália entendida comemorava com o mantra do negacionismo, genocida entre outros adjetivos eu desconheciam o significado. Aliás os muares desconhecem qualquer significado a não ser o instinto de comida e de sobrevivência da espécie. Então o pão com mortadela fortaleceu esta espécie protegida pelo STF.

A tragédia no Rio Grande do Sul mostrou que nem de enchente esta jumentália conhece e muito menos atos de solidariedade, somente oportunidade para proveito político como foi o caso da introdução de um ministro que não sabe de absolutamente nada de nada, somente de verbas polpudas para uma rede de televisão vendia e servil. E o STF ocupado em condenar manifestantes pelo 8 de janeiro e manter o ex-presidente longe das urnas “invioláveis” deixou a ladroagem solta e ainda tem soltado mais como os ladrões da Lava Jato. Gente tão inocente que um somente devolveu R$ 100 milhões voluntariamente por saber que era de corrupção e desvio da Petrobras. Certamente devolverão a estes o dinheiro roubado do povo brasileiro e que vai alimentar a intromissão do governo na maior estatal do país para “investir” como fez outrora. Mas por que os iluministros não determinaram a aplicação da Constituição para que o Governo Federal enviasse os recursos para o Estado do Rio Grande do Sul e prefeituras para que estas apliquem na reconstrução das cidades e na reconstrução de estradas. Mas parece que a preocupação do governo, principalmente da primeira amante é salvar os cãezinhos, gatos e ainda tirar fotos, que certamente não teve a oportunidade de montar no cavalo Caramelo. Onde foram parar os defensores da ecologia que impedem que rios sejam dragados e idiotizados com a tal das mudanças climáticas que consideram que a natureza é algo controlável e que se manterá estável para sempre.

A região metropolitana de Porto Alegre está um caos devido ao descaso de prefeitos e governadores, preocupação que não tiveram as lideranças do governo Figueiredo quando da construção da FreeeWay e dos diques que não souberam manter ou por que os “ambientalistas” consideravam desnecessário, desde 1941. No ano passado prefeito de Porto Alegre e o governador estavam otimistas e empolgados com a revitalização do cais da Mauá e que consistia em destruir o muro construído para proteger das cheias do rio. Imaginem se as mesmas tivessem sido retiradas, pois nem para conservar as bombas de recalque fizeram ao longo dos seus mandatos, independente dos anteriores não terem feito e que por sorte ou não deixaram de ser necessárias por não haver enchete. A solução simples para a falta de funcionamento das bombas era ter convocado os agricultores de arroz irrigado, pois estes, mas que os engenheiros do DMAE e CORSAN entendem de retirar águas, mas preferiu-se deixar inundar a cidade.

Ambientalistas de escritório e de blasfêmias é o que mais existem, mas de pé no chão, de ver a realidade do campo e realmente saberem usar as novas tecnologias, estes não existem, aliás somente aparecem agora para impedir que estradas sejam recuperadas e que necessita de retirada de árvores. Se árvore protegesse rios das enchentes poderiam ampliar em 100 metros da vegetação da margem dos rios. Estas árvores que haviam estão agora no fundo dos rios protegidas do sol. Mas os especialistas da comunicação que pregam o apocalipse do meio ambiente, qual destes vieram observar a topografia e as bacias hidrográficas do sul. Precisa ser muito inteligente para constatar que o aprofundamento dos rios e uma nova abertura para o mar, das águas da Lagoa dos Patos poderiam antecipadamente evitar o caos das enchentes. Ainda mais quando a previsão meteorológica já anunciava com mais de 15 dias de antecedência o volume de chuvas que estava por vir e há menos de 9 meses já havia a própria natureza alertado de que haveria problemas com as enchentes de setembro e novembro. Realmente os especialistas e entendidos estão sendo formados pelos psicopatas esquerdistas da Universidades, estes mesmos que doutrinam e estão agora a chorar pelo pão com mortadela do líder ladrão.