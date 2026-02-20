Dupla é presa por latrocínio

Dois homens foram presos pela Brigada Militar (BM) na última quinta-feira (12). De acordo com a BM, os indivíduos teriam matado uma mulher de 76 anos de idade. O crime é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte). Ele teria ocorrido na localidade de Pinheirinhos, no município de Santo Antônio da Patrulha (SAP).

Segundo a Brigada, a dupla teria ido até a residência da idosa abordo de uma motocicleta Honda/NX 200 cilindradas (cc). Armados, os criminosos teriam ferido a moradora com golpes no braço e no tórax, antes de fugir carregando objetos e valores em dinheiro. A vítima, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrida em encaminhada ao Hospital SAP, mas não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Após serem acionados, os Policiais Militares (PMs) realizaram buscas na região, conseguindo localizar os suspeitos de 26 e 35 anos, respectivamente, em estabelecimento comercial às margens da ERS-474. Além da moto, os brigadianos apreenderam com os homens dois capacetes, dois celulares e 84 reais em dinheiro. Os sujeitos, que possuem uma extensa ficha criminal, foram detidos em flagrante e encaminhados a Delegacia de SAP, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO

BM