Dupla de Osório é vice-campeã de etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei

No último domingo (22), a Radar Sports, em Gravataí (na região Metropolitana), recebeu mais uma edição do Circuito Gaúcho de Futevôlei. A competição, realizada em alusão ao Outubro Rosa, contou com a participação de dezenas de atletas de todo o Estado. E, como é de costume, teve osoriense subindo no pódio.

Na categoria Bronze, João Vitor e Samuel Pacheco (Samuca) ficaram com o vice-campeonato. Após chegarem a decisão com quatro vitórias em cinco partidas disputadas, eles foram derrotados na final para a dupla formada por Erick e Pedrinho, pelo placar de 18 a 12. Vale ressaltar que a outra derrota da dupla de Osório foi justamente para Erick e Pedrinho, que venceram a partida válida pela fase de grupos por 18 a 11.

Segundo o ranking divulgado pelo Circuito na sexta-feira (20), João e Samuca são os líderes da Bronze, com 270 pontos, 40 a mais que os terceiros colocados Canoinhas e Lucas Daniel.