Duas pessoas ficaram feridas em acidente na RSC-101

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados na manhã de terça-feira (6), após dois automóveis se envolverem em um acidente de trânsito na altura do quilômetro 147 da RSC-101, em Palmares do Sul. De acordo com o CRBM, o condutor de um Nissan March seguia pela rodovia no sentido Palmares – Mostardas, quando perdeu o controle da direção e colidiu de frente com um Fiat Siena, o qual seguia no sentido contrário.

O motorista do Nissan, que estaria com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, foi levado ao Hospital de Tramandaí em estado grave. Já o condutor do Siena sofreu um ferimento no rosto e precisou ser levado ao Hospital de Palmares. Vale ressaltar que, os dois homens realizaram o teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica.