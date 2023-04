Duas pessoas ficam feridas em acidentes no Litoral

Passado o feriadão da Semana Santa, onde foram registradas ao menos quatro mortes em estradas do Litoral Norte gaúcho, esta semana foi marcada por novos acidentes de trânsito na região, mas, felizmente, sem óbitos. Na tarde de segunda-feira (10), um furgão acabou saindo da pista e colidindo contra uma árvore na altura do quilômetro 110 da RST-101, na localidade de Passinhos, em Osório.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o veículo, um Citroen Jumper, seguia no sentido Capivari do Sul – Osório, quando o motorista acabou perdendo o controle da direção e ocasionado o acidente. O condutor, de 28 anos de idade, estava sozinho no automóvel. Ele foi retirado das ferragens e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) para receber atendimento.

Conforme o CBM, a vítima, que não teve a identidade divulgada, estava consciente e não havia sofrido ferimentos graves. Os bombeiros também comentaram que o motorista teria sofrido um mal súbito, o que pode ter ocasionado a colisão. Além dos Bombeiros e do Samu, os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) participaram da ocorrência. Vale ressaltar que não houve bloqueio de trânsito no trecho do acidente.

ACIDENTE NA INTERPRAIAS

Também na segunda, outro acidente de trânsito foi registrado, desta vez na ERS-786 (Interpraias), em Cidreira. De acordo com o CRBM, um caminhão seguia pelo quilômetro 37 da rodovia, no sentido Cidreira – Tramandaí, quando resolveu trocar de pista para realizar o retorno. Porém, uma motocicleta que vinha logo atrás, não conseguiu parar e acabou acertando a lateral do caminhão.

O condutor da moto, que não teve a idade e a identidade divulgadas, acabou se ferindo e precisou ser levado até o Hospital de Tramandaí. O estado de saúde dele não foi divulgado. Já o motorista do caminhão, não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, o qual deu negativo para inserção de álcool. O caminhoneiro foi ouvido pelos policiais e liberado. O trecho precisou ser bloqueado, voltando ao normal após o atendimento da ocorrência.