Dois adolescentes são apreendidos após sequestrarem motorista de aplicativo

Um motorista de aplicativo foi alvo de um sequestro no final da tarde de terça-feira (6). Quatro indivíduos renderam a vítima, após terem solicitado uma corrida na ERS-030. Conforme a Polícia, o endereço final seria nas proximidades ao acesso de Tramandaí, próximo a Ponte do Camarão.

Porém, ao entrarem no carro, um Citroen C3, os homens anunciaram o sequestro, trancaram o motorista no porta-malas do veículo e seguiram pela BR-290 (Freeway), em direção a Porto Alegre. Entretanto, durante a fuga, o grupo se assustou ao avistar uma viatura da Polícia do Exército Militar. Foi aí que o condutor tentou dar meia-volta e retornar pela rodovia em direção ao Litoral, mas, durante a manobra, ele acabou perdendo o controle da direção e acabou entrando com o automóvel em uma mata na beira da estrada.

Na tentativa de localizar os criminosos, foi montado um cerco policial, junto ao pedágio de Santo Antônio da Patrulha. A ação contou com a participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO), do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Batalhão de Aviação da BM (BavBM), que utilizou um helicóptero para as buscas.

Com o carro sendo abandonado, o motorista de aplicativo conseguiu se soltar e sair correndo pela rodovia, pedindo socorro. Ele estava muito assustado e não apresentava ferimentos. A vítima foi levada para atendimento médico e passa bem. No Citroen foi apreendido um simulacro de pistola utilizado pelos criminosos. Ainda durante o trabalho, dois suspeitos de envolvimento no sequestro foram localizados. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, respectivamente, foram apreendidos e levados à Delegacia de Polícia (DP) de SAP, onde foram reconhecidos pela vítima. Já os outros dois indivíduos seguem sendo procurados.