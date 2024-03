Dinheiro do Pavimenta RS será utilizado na pavimentação da Estrada do Palmital

OSÓRIO – Na quarta-feira (13), o governador Eduardo Leite realizou o anúncio de repasse de quase 400 milhões de reais para obras de pavimentação em 237 municípios gaúchas. O valor será destinado por meio do Programa Pavimenta RS. Desse valor, cerca de R$ 15,4 milhões serão destinados a 13 cidades do Litoral Norte.

Osório irá receber dois milhões de reais, valor que será utilizado para pavimentação da OS-010 (Estrada do Palmital). Essa é uma das obras contempladas pelo Programa Acelera Osório, anunciadas pelo prefeito Roger Caputi no final do ano passado. Além do dinheiro do Governo do Estado, repassados por meio do Pavimenta 2, a obra contará com uma contrapartida do município no valor de 238.456,23 (duzentos e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos).

Ao todo, será beneficiado 1,5 quilômetro da via, tendo início no entroncamento com a ERS-389 (Estrada do Mar). Haverá a realização dos serviços de terraplanagem, pavimentação e sinalização vertical e horizontal.