Deputados pedem pela liberação da pesca do camarão na Bacia do Rio Tramandaí

Motivo de preocupação e angústia para as famílias pesqueiras de Imbé e Tramandaí, a demora do Governo Federal para a autorização da pesca do camarão na Bacia do Rio Tramandaí recebeu a reivindicação dos deputados Alceu Moreira e Luciano Silveira (MDB), representantes da região na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, respectivamente. Em ofício endereçado ao ministro da Pesca, André de Paula, durante o mês de janeiro, os parlamentares reiteram que a atividade é essencial para o sustento da classe e pedem pela priorização da análise e de uma decisão célere.

“Estamos falando de pequenos pescadores que, infelizmente, não têm para onde correr. Já não bastasse o atraso no pagamento do seguro defeso, ainda por cima são impedidos de trabalhar e tirar sua renda, mesmo com todos os indicativos de que a safra já está muito bem desenvolvida”, afirma Alceu Moreira. O deputado federal alerta para o risco de perda do pescado em decorrência da indefinição, já que o camarão-rosa não costuma permanecer por longos períodos após atingir a maturação. Estima-se que cerca de duas mil famílias vivem da atividade na região.

“Temos tratado desse assunto com muita serenidade, atendendo ao pedido dos prefeitos Ique (Vedovato, de Imbé) e Juarezinho (Marques, de Tramandaí). É uma atividade que contribui para a sustentabilidade da Bacia e promove a dignidade de muitas pessoas. Estamos confiantes de que, muito em breve, teremos um desfecho positivo”, explica o deputado estadual Luciano Silveira.

Responsável por um dos municípios prejudicados, o prefeito Juarezinho afirmou entender “a angústia dos pescadores” e que está em busca de soluções para que essa liberação aconteça o quanto antes. “Seguimos atentos e cobrando agilidade das autoridades responsáveis”, declarou o prefeito de Tramandaí.

Prefeito tramandaiense Juarezinho Marques.

CRÉDITO FOTO 1: Leonardo Ozório

CRÉDITO FOTO 2: PMT