DEMOCRACIA DA ESQUERDA

A reunião dos chefões dos poderes da República tornara o dia 8 de janeiro em um marco do despotismo da esquerda no Brasil. Foi a demonstração de que a mentira do terrorismo precisa ser fundamentada e servir de apoio para que a massa analfabeta funcional formada pelo gênio educacional da ex-terrorista e impitimada Dilma e elevado a “papa da educação no Brasil”, Paulo Freire, repitam o mantra de terrorismo.

O circo montado no Salão Negro do Congresso teve em seu picadeiro o entreguista da nação Rodrigo Pacheco, Ministro do anti voto impresso e sistema de apuração puritano, Luis Barroso, o não eleito a nada e abençoado pelos dindos, desconhecedor da Constituição Alexandre de Moraes e aquele indivíduo apenado que foi posto em liberdade pelos seus amigos de alcova. Montado o circo e todo o elenco principal o grande apresentador que comanda o espetáculo anti-democrático brasileiro pode expor sua vontade de fechar as redes sociais, fazer seu controle com mão-de-ferro para que a verdade não surja e a sujeira do poder possa ficar oculta ou guardada junto as imagens internas das dependências preparadas para o show de depredação e também do episódio do aeroporto de Roma. Foi este elenco que tomou os noticiários da velha mídia irrigada com dinheiro público para que se tornassem os propagadores da boa nova: brasileiros serão censurados nas redes sociais para serem enganados pelas redes de televisão bancadas pelo dinheiro do povo.

Todos os elementos que ocuparam o centro do picadeiro estavam devidamente fantasiados de senhores da Democracia e demonstrando a vontade que estes têm de promover o silenciamento da população pelas redes sociais e a coação pelo novo sistema processual a moda Alexandre de Moraes. O viajante que foi empossado como presidente após curtir seis meses de luxuosas viagens e compras em lua de mel como “estadista” para ser a marionete do sistema que hoje domina o país. Viagens que foram para que seus discursos alcoolizados e de improviso não atrapalhassem o trabalho de dominação do poder e manter os felinos das Forças Amadas ronronando.

Os pronunciamentos foram claros e evidentes da vontade de oprimir e calar o povo que começou a interessar-se por política e a conhecer quem realmente são os detratores da nação e suas ações maléficas. Buscaram mostrar o contrário dos que as imagens evidenciaram e o que centenas de celulares registraram neste dia e foram desconsiderados pelo supremo ocupante de uma cadeira do STF e que agora conta com novo condecorado pela expertise em atos antidemocráticos com um lugar no Supremo prendendo a todos com a sua Moraestapo com flagrante influência na PF, tão condenada alguns anos atrás.

No seleto público para este ato estavam todos os asseclas e que certamente devem ter evitado de permitir acesso da Rainha do Tráfico no Amazonas e somente aqueles com o perfil profissional dos ministros do atual governo para que fossem garantidas as palmas e não houvesse a necessidade da distribuição de pão-com-mortadela ao final do espetáculo.

Os “defensores da Democracia” que criaram a farsa do dia 8 para prender patriotas querem demonstrar aos seus colaboradores o êxito da empreitada e que talvez tenha sido o maior evento da esquerda comunista. Mesmo assim, o descondenado não esquece o ex-presidente, pois seu ego não permite entender por que e ele mesmo não se aceita como o ladrão da nação e vem sendo atacado por ande anda, por que o povo não quer mais ser enganado e sua glória foi ter ao longo do tempo formado uma Suprema Corte viciada em mordomia e que agora se considera acima da Constituição, algo que nem mesmo a oprimida Carmem Lúcia teve coragem de fazer falar suas palavras quando presidente daquela corte. Alexandre de Moraes certamente a fez engolir letra a letra, mostrando-se mais ser um pomba lesa a fechar o número de ministros da Corte.

Todo brasileiro que acompanhou os fatos pelas redes sociais, viu os noticiários e os acontecimentos posteriores ao dia 8 de janeiro de 2023 conhece a verdade e não será um grupo de mentirosos e comunistas que farão o povo contrapor a consciência e vender sua liberdade de expressão a quem quer se servir do poder e do dinheiro do povo. A esquerda no Brasil é um arremedo de ladrões, narcotráfico, aproveitadores, corruptos e usurpadores do poder. É isto que é a Democracia da esquerda, ter liberdade para caçar a liberdade dos outros.