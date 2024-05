“DEIXA COMIGO SOU CANHOTO”

Esta frase curta é de autoria do governador Eduardo Leite em reposta ao youtuber Nego Di quando se colocou a disposição para campanha de doações durante os dias críticos da tragédia e da inoperância do Estado e da União em salvar vidas e acomodar os desabrigados. Sendo este um influenciador meteu o pé na água para salvar vidas e levou consigo milhares de pessoas a colaborarem com donativos e voluntariado.

Leite intitulou-se dono da situação, tanto como foi doutor em pandemia e rodeado de “especialistas” como o petista e ex-reitor da UFPEL determinando confinamento, fechamento de comércios, desemprego de milhares de gaúchos e até o fechamento das praias impedindo a proximidade com o mar. Seus especialistas orientaram evitar aglomerações a beira-mar, mesmo cientes da alta salinidade do ar que é um “álcool gel” ao ar livre. Agora o mesmo sabia das fortes chuvas e suas consequências com mais de três semanas de antecedência e que poderia ter alertado para a desocupação das possíveis áreas a serem atingidas. O mesmo o prefeito Sebastião Mello que sabendo do ocorrido em 2023 não providenciou uma revisão geral das 18 bombas de recalque que poderiam ter evitado boa parte dos alagamentos em Porto Alegre.

Governador e prefeito de Porto Alegre comemoram no ano passado a licitação para a revitalização do cais da Mauá e a consequente derrubada dos diques do muro que foram construídos para conter as cheias do Guaíba. A euforia do ano passado foi o alento, em parte de tal obra não ter sido realizada e que talvez nem seja sem um estudo melhor sobre o efeito das cheias de agora. É de se pensar onde foram parar os membros da Secretaria do Meio Ambiente do Estado que não realizaram estudos neste sentido em conjunto com as universidades ou ficaram se preocupando com os maricás que agora estão cobertos de água. E a dragagem dos rios, porque não são feitos o aprofundamento dos leitos e permitir maior vazão, o que agora se torna algo crucial devido ao entulhamento destes.

O govenador em setembro do ano passado criticou fortemente os alertas da Defesa Civil que não eram suficientemente esclarecedores para evitar os estragos com as cheias, mas e agora que sabia de antemão que estas enxurradas seriam maiores e mais intensas por que não alertou a população com alerta máximo. Quantas pessoas seriam salvas, animais e bens perdidos teriam sido evitados se as informações oficiais e com todos os especialistas em meteorologia citando as fortes chuvas não serviram de alerta.

Com a ocorrência da tragédia se viu milhares de civis, empresários e pessoas nas mais diversas áreas atuando como voluntários e sendo obscurecidos pela mídia oficial e pelo próprio governo, mais ainda pelo governo inoperante de um ex-condenado que está preocupado com fake News e não com buscar recursos para fazer frente a desabrigados e ainda salvar e manter vidas em locais isolados.

Lei deu a resposta curta e grossa ao influenciador Nego Di ao se dispor a ajudar e cooperar mais com o governo do estado em contato direto com o governador Eduardo Leite. A frase neste momento é quase como a blasfêmia de ignóbil ministro Barroso “perdeu, mané”. Num desprezo ao povo que trabalha e arrecada impostos para que o Estado faça a sua parte promovendo o bem social. Leite em sua sutileza em desprezar a colaboração deste grande voluntário viu a na assunção de Paulo Pimenta que lhe tratorou a governança. Onde há milhares de reais a serem liberados e recebidos em doações o PT tem de estar no meio, assim foi com a Petrobras e o povo tem de fiscalizar de cima e mandar o rei das fake News comprar mais espaço na mídia cativa que está sendo rechaçada pelo povo, depois de ficarem idolatrando a libidinosa cantora no Rio de Janeiro.

Leite perdeu a condução do estado, demonstrou sua incompetência, pois não contava com o medo das pessoas que foram assustadas com a pandemia e foram cegas pela velha mídia. O povo gaúcho não se apequenou como o governador, foi a luta salvar seus irmãos e encontrou nos irmãos catarinenses o apoio e solidariedade e contagiou o restante do povo brasileiro e até do estrangeiro para revelar o quanto o Rio Grande é querido, amado e único. Cabe ao ilustre governador e nobres deputados prestar homenagens aos homens simples e aos empresários e influenciadores que de forma destemida e grandiosa salvaram vidas enfrentado o perigo.

E então, compreendeu as dimensões das suas palavras governador dadas a um representante querido dos gaúchos e que não se apequenou diante de seu descaso, mas se agigantou diante da coragem de enfrentar o desafio que estava diante de seus olhos e de sua consciência há mais de três semanas do ocorrido.

Agora cai de paraquedas o ministro Pimenta para mostrar que não houve competência do estado e quer mostrar que está se preparando para lhe tomar o governo nas próximas eleições.