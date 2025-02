Criminosos são presos por tráfico no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de segunda-feira (3), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento no bairro Capão Novo, em Capão da Canoa, quando flagraram um automóvel trafegando em atitude suspeita.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor mudou repentinamente de direção. Desconfiados na atitude do homem, os Policiais Militares (PMs) resolveram efetuar a abordagem. No veículo, além do motorista, de 38 anos, estavam outro homem, de 27 anos, e uma mulher, de 31 anos. Conforme a BM, dos três, somente a mulher não tinha antecedentes criminais. Já os dois indivíduos tinham passagens por tráfico.

Durante buscas no carro, os brigadianos encontraram porções grandes de maconha, 26 porções de cocaína e 72 porções de crack. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos: uma balança de precisão, três aparelhos celulares, cartões e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o trio foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Capão da Canoa, onde foi registrada ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Já na noite de segunda, mais três pessoas foram detidas por tráfico na região. As prisões ocorreram no Centro de Cidreira, durante ações da Operação Cerco Fechado. Após receberem informações sobre um imóvel que estava sendo utilizado para armazenar os ilícitos, os PMs foram até o local, onde flagraram um sujeito em atitude suspeita.

De acordo com a BM, o homem, ao avistar os policiais, tentou se livrar de uma sacola com drogas, sendo abordado e preso em flagrante. Já dentro da casa, mais dois homens foram presos. Entre eles está um indivíduo, de 30 anos, que acumula mais de 20 passagens pela Polícia pelos crimes de furto e tráfico.

Durante a ação, foram apreendidas dezenas de porções de entorpecentes, além de três celulares e dinheiro. Diante dos fatos, os três criminosos foram levados a DP de Cidreira para registro de ocorrência.

Policiais aprenderam dinheiro, celulares e drogas durante ação em Cidreira.

CRÉDITOS: BM