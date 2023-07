Criminosos são presos e adolescente apreendido por tráfico

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na manhã de quinta-feira (20), um homem foi preso em Tavares. De acordo com a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento na Vila Doze de Maio, quando o indivíduo, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola plástica e começou a correr.

Os Policiais Militares (PMs) foram atrás do suspeito, conseguindo captura-lo. Na sacola foram encontrados 13 pinos de cocaína e cinco porções de maconha. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o homem, de 35 anos, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Já na tarde de quinta, um adolescente de 16 anos de idade foi apreendido carregando 41 porções de entorpecentes, em Cidreira. O menor, que já possuía passagem por receptação, foi abordado por agentes do 8º BPM, após os PMs receberem informações sobre tráfico no bairro Antena. Durante a ação foram apreendidas 33 pedras de crack, quatro porções de maconha e outras quatro de cocaína, além de um aparelho celular e 627 reais.

Ação em Cidreira apreendeu dinheiro, celular e 41 porções de drogas.

CASAL É PRESO EM OSÓRIO

Também na quinta-feira, um homem, de 59 anos, e uma mulher, de 76, foram presos em Osório. Os policiais do 8º BPM realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram a idosa entregando drogas para o homem. Os brigadianos realizaram a abordagem e encontraram com a dupla 33 pedras de crack, além de uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o casal foi preso e levado a DP de Osório para registro ocorrência.

PRISÕES EM TRAMANDAÍ

Ainda na quinta, outro homem foi preso transportando drogas e munições em Tramandaí. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento no bairro São Francisco II, quando receberem informações de que um indivíduo estaria realizando o transporte de entorpecentes na cidade.

Após buscas, o suspeito, de 28 anos, foi localizado trafegando em uma bicicleta. Com ele foram apreendidos: 140 porções de cocaína, 10 porções de maconha, 33 munições de diferentes calibres e uma balança de precisão. O criminoso, que possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico e posse de drogas, foi levado a DP e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Já na sexta-feira (21), mais dois homens foram presos por tráfico em Tramandaí. Conforme a BM, a dupla, que realizava tele-entrega dos ilícitos na cidade, foi abordada quando trafegava pelo bairro São Francisco. Com os indivíduos foram apreendidos: 19 porções de cocaína, nove porções e pés de maconha, um revólver calibre 38 milímetros, três munições, balanças de precisão, celulares, cadernos com anotações do tráfico e uma quantia em dinheiro. Os traficantes, de 18 e 28 anos, respectivamente, já possuíam antecedentes por tráfico. Ambos foram levados a DP de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, objetos, arma, munições e porções de cocaína e maconha.

CERCA DE QUATRO QUILOS DE DROGAS APREENDIDAS

No sábado (22), a Brigada Militar efetuou mais uma prisão por tráfico. Após receberem informações de que um indivíduo iria esconder uma grande quantidade de entorpecentes em um matagal na Vila Sul, no município de Tavares, os policiais do 8º BPM realizaram buscas na região, onde conseguiram encontrar o sujeito.

Com o homem foram apreendidos aproximadamente quatro quilos de entorpecentes, sendo 2,720 quilos de maconha e 1,235 quilo de cocaína. Durante a ação também foi apreendido um simulacro de pistola, além de munições, balanças de precisão, entre outros objetos. O criminoso, de 20 anos, foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia, para registro de ocorrência.

Ação em Tavares apreendeu objetos, munições e diversas porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

Também no sábado, um indivíduo de 27 anos foi preso em Tramandaí, com 68 pedras de crack. Com o indivíduo, que possui passagens por roubo e tráfico, também foi apreendida uma balança de precisão e 193 reais. A prisão ocorreu no bairro São Francisco. Já na madrugada de domingo (23), mais um homem foi preso, dessa vez em Três Cachoeiras. O indivíduo de 41 anos foi detido carregando um tijolo de maconha, oito porções de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e 36 reais. Segundo a Brigada, o indivíduo possui diversos antecedentes por extorsão, ameaça, tráfico, entre outros crimes. Ele foi levado à Delegacia e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.