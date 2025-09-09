Criminosos são presos durante Operação da BM

A Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), deflagrou na sexta-feira (5) mais uma edição da Operação Plano Tático Operacional. Com participação dos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), do Comando Rodoviário (CRBM) e do Comando Ambiental da BM (CABM), a ação visa o combate aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e, também, ao tráfico de drogas na região.

Ao todo, quatro pessoas foram presas. Em Capão da Canoa, um foragido foi capturado no bairro Zona Nova. Conforme a BM, durante a abordagem, os Policiais Militares (PMs) constataram que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto em seu o nome, o qual foi cumprido. Já em Santo Antônio da Patrulha, dois sujeitos foram presos em uma área de mata do município carregando uma pistola calibre 7.65 milímetros (mm) com três munições. Com a dupla também foram apreendidos dois parelhos celulares e mais de 170 reais.

Também em SAP, outro homem foi preso após descumprir medida protetiva. Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Ação em Santo Antônio apreendeu dinheiro, celulares, munições e um revólver.

