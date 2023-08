Criança sequestrada em SC é resgatada no Litoral

A Polícia Civil de SC (PC-SC) conseguiu encontrar a menina de 11 anos que havia sido sequestrada em Criciúma, na região Sul de Santa Catarina, no início da manhã da última quarta-feira (23). Conforme a PC-SC, a criança chegava em casa com o pai, no bairro Pio Correa, após assistir uma partida futebol.

Conforme o delegado Anselmo Cruz, o pai da menor, ao avistar uma corrente no portão de entrada da residência, parou o carro em via pública, quando foi surpreendido por cinco homens armados a bordo de veículos. O homem tentou reagir, mas sem sucesso, com os criminosos fugindo levando a menina.

Após ser acionada, a Polícia catarinense começou as buscas pela criança, sempre buscando a integridade da menor. O grupo teria utilizado, ao menos, três veículos para fugirem, sendo um deles encontrado incendiado ainda no estado de Santa Catarina. Com auxílio da Polícia Civil do RS, a menina foi encontrada com vida na madrugada de quinta (24). Segundo a Polícia, a vítima teria sido mantida presa no porta-malas de um veículo com as mãos e os pés amarrados e os olhos vendados durante todo o trajeto, sendo largada na beira de uma estrada no município de Três Cachoeiras. Bastante assustada, a menina foi levada para receber cuidados médicos e, posteriormente, entregue aos seus pais.

INVESTIGAÇÃO

Na manhã de quinta-feira, a Polícia realizou uma coletiva de imprensa, onde deu detalhes da Operação para resgatar a criança. O delegado Anselmo afirmou que cinco pessoas já foram identificadas tendo relação ao crime, sendo que um homem de 22 anos foi preso. Mas, ele não descartou a possibilidade de mais envolvidos. Agora, a Polícia Civil busca esclarecer o que motivou o sequestro. A principal hipótese é extorsão.