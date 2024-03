CRBM apreende duas motocicletas

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizaram ações de fiscalização em estradas do Litoral Norte gaúcho, durante a última sexta-feira (8). Em uma ação na ERS-030, eles abordaram uma motocicleta que trafegava pelo quilômetro 48 da rodovia, em Santo Antônio da Patrulha. Conforme o CRBM, o veículo, uma Honda CG, tinha placas de SAP e estava sendo conduzida por um homem de 20 anos.

Após vistoria na moto, os policiais identificaram que o veículo estava com a numeração do chassi alterada. Além disso, o lacre das placas não pertencia ao veículo. Diante dos fatos, o motociclista acabou sendo preso por adulteração de sinal identificador de veículo e foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio, onde foi registrada ocorrência.

OUTRA APREENSÃO

Em outra ação, desta vez em Osório, os policiais apreenderam outra motocicleta com sinais de identificação alterados. A Honda CG com placas de Cocal do Sul (SC) foi abordada no quilômetro 18 da ERS-389 (Estrada do Mar). De acordo com o CRBM, a moto estava com a numeração do chassi alterada. O condutor do veículo, um homem de 20 anos, foi preso e encaminhado a DP da cidade para registro de ocorrência.