Corsan irá ampliar rede de água em cidade da região

O prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), esteve reunido na segunda-feira (18), com Luciano Brandão (gestor de Relações Institucionais da Corsan) e Rômulo Röpke Pereira (gestor da Unidade de Arroio do Sal). Durante a reunião, os representantes da Corsan apresentaram um balanço das ações realizadas em Arroio do Sal, principalmente, no período do Verão.

Ainda durante o encontro, foi debatida a ampliação da rede de abastecimento de água no município. Na continuidade do trabalho realizado pela Corsan, ficou definido que o próximo bairro a ser beneficiado com novas redes de água será o Pinus Park. Conforme a Companhia, a obra contará com a instalação de aproximadamente 5.778 metros de tubulação e beneficiará cerca de 560 moradores.

REABASTECIMENTO DE ÁGUA

O temporal que atingiu o Estado na madrugada de quinta-feira (21), causou falta de energia elétrica, comprometendo o sistema de fornecimento de água em Torres. Segundo a Corsan, foram deslocados geradores para recuperar o sistema de captação e na Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade. Ainda conforme a Companhia, o abastecimento no município voltou a normalidade na tarde de quinta. Já em Santo Antônio da Patrulha, houve falta de energia no sistema de captação, mas sem prejudicar a distribuição de água.