Corsan avalia proposta de negociação trabalhista

A Corsan participou de sessão de mediação na terça-feira (30), no âmbito das negociações coletivas com os empregados da Companhia. Conduzida pela vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a reunião contou com a presença de representantes do Governo do Estado e das entidades sindicais representativas das categorias de empregados da Corsan. O Consórcio Aegea e a Associação dos Aposentados da Fundação Corsan participaram da mesa de negociação na condição de convidados.

A proposta apresentada na ocasião (abaixo, os detalhes) está sendo avaliada pela Companhia, que reforça a intenção de manter o diálogo com todas as partes envolvidas. Permanece vigente o Acordo Coletivo 2022/2023, até a data de 31/07/2023, ou até a conclusão da negociação referente ao período de 2023/2024 – o que ocorrer primeiro.

Confira os termos da proposta apresentada pela mesa:

‒ Renovação das cláusulas sociais, à exceção das incompatíveis com eventual desestatização;

‒ Estabelecimento de plano de saúde equivalente ao atual em benefícios, aos empregados e seus dependentes;

‒ Garantia provisória de emprego a partir de eventual desestatização pelo período de 12 meses, podendo ser majorado, proporcionalmente ao tempo de serviço na empresa ou uma indenização para compensar o tempo adicionado;

‒ Compromisso da manutenção dos benefícios de assistência à saúde, junto ao IPE Saúde, envolvendo a participação dos atuais aposentados;

‒ Estabelecimento de vigência da norma coletiva de 18 meses, a partir da data-base;

‒ Desistência da ação que tramita junto à 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água do Estado do Rio Grande do Sul contra a companhia), por perda de objeto