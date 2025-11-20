Copa Osório de Futsal conhece semifinalistas da Série Ouro, Veterano e categorias de Base

OSÓRIO – Entre segunda (17) e quarta-feira (19), 12 partidas movimentaram o Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão). Os jogos definiram os semifinalistas das categorias Sub-08, 10, 12 e 14, assim como do Veterano e Série Ouro.

Os primeiros a entrarem em quadra foram os atletas da Base. Na disputa pela liderança do Sub-08, o Abade A derrotou o Abade B por 4 a 1. Aos 2min e 30seg, em lateral cobrado para a área, a bola sobrou para Joca tocar para o gol: 1 a 0. Faltando sete segundos o final do primeiro tempo, Lara recebeu a bola na cobrança de escanteio e chutou de bico no alto para fazer 2 a 0.

Com nove segundos da 2ª etapa o Abade-A ampliou no chute cruzado de Joca. O Abade-B chegou a descontar com Marcelo, de pênalti, mas Joca, em bela cobrança de falta, fez o 4 a 1, dando números finais a partida. Com a derrota, o Abade-B acabou em terceiro lugar, ficando atrás do Milan pelo Saldo de Gols (SG).

Já na disputa pela última vaga nas semifinais, o Águia Dourada venceu o Uruguay por 4 a 1. O Águia abriu o placar aos 5min, no chute no alto de Isaac. Três minutos depois, Luis (Uruguay) chutou em cima de Kallebe e a bola entrou: 2 a 0. No segundo tempo, aos 7min, Kallebe recebeu na frente e tocou na saída do goleiro: 3 a 0. Dois minutos depois, a bola sobrou para Kallebe fazer o seu terceiro gol no jogo e o quarto do Águia. O Uruguay chegou a descontar com Luis, em chute de primeira, mas, foi só.

SUB-10

Já classificado, o Abade enfrentou o Ferreira pela última partida da primeira fase. Enquanto o Abade precisava vencer por 11 gols de diferença para terminar em primeiro, o Ferreira só cairia fora se perdesse por oito ou mais gols de diferença. E não é que isso aconteceu.

Logo aos 2mim, Rafael Armichi recebeu na área e tocou entre as pernas do goleiro para abri o placar. Trinta segundos depois, Guilherme chutou cruzado para fazer o 2 a 0. Aos 9min, Vicente Lopes recebeu na área e chutou no alto para marcar o terceiro. Já na segunda etapa, em dois lances semelhantes, Vicente Xavier marcou duas vezes, ampliando a vantagem do Abade para 5 a 0.

Aos 9min e 30seg, Vicente Lopes acertou um chute cruzado para marcar o sexto. No ataque seguinte, Lopes tabelou com Armichi e tocou para as redes: 7 a 0. O Abade seguiu criando chances, até que, faltando 27 segundos veio o banho de água fria do Ferreira: Em contra-ataque, Lopes recebeu de Xavier chutou para o gol: 8 a 0. Com o resultado, o Ferreira terminou com os mesmos três pontos de Milan e Águia Dourada, mas no número de Gols Marcados (GM) acabou sendo eliminado. Já o Abade, mesmo com a goleada, ficou em segundo, atrás do Conexão pelo saldo (+15 contra +17).

SUB-12

Grupo A: O Ferreira encarou o Torre Forte podendo perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classificava para as semifinais. Já o Torre precisava vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. O Torre foi o primeiro a marcar. Aos 2min e 30seg, Enzo acertou uma cobrança de falta do meio da quadra, mas a arbitragem anulou o gol, alegando obstrução no goleiro do Ferreira. Porém, no lance seguinte, Arthur Vargas acertou um chute no canto e abriu o placar para o Ferreira.

Na segunda etapa, o Ferreira teve chances para matar o jogo, mas não aproveitou. E, aos 9min, levou o gol de empate. Davi chutou, o goleiro do Ferreira espalmou e Jean tocou para as redes: 1 a 1. Mesmo precisando de mais dois gols, o Torre Forte pouco criou e a partida terminou mesmo empatada. Com o resultado, o Ferreira terminou em primeiro com sete pontos, um a mais que o Abade. Já o Torre, com quatro, ficou na terceira posição e deu adeus a competição, juntamente com a equipe Base do Milan, que terminou na lanterna da chave com zero ponto.

Grupo B: O Milan confirmou o primeiro lugar da chave ao bater o já eliminado Uruguay por 5 a 0.Vitinho (2x), Hyuri, Artur e Marina fizeram os gols da vitória. Além da liderança, o Milan terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento, somando nove pontos, três a mais que o segundo colocado Cesa/Cruzeiro. Já o Uruguay terminou na lanterna com zero ponto, três pontos atrás do 3º colocado e também eliminado Águia Dourada.

SUB-14

Grupo A: Na disputa pela liderança da chave, o Milan jogava pelo empate contra o Porto. Mesmo assim, o Milan começou em cima e, aos 3min, abriu o marcador. Em lateral cobrado para trás, Vitor acertou um chute no ângulo para fazer 1 a 0. Já aos 10min, Pietro chutou cruzado e Enzo, em cima da linha, empurrou para o gol: 2 a 0.

No segundo tempo, aos 5min e 30seg, Pietro fez falta por trás em Brayan, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo com um jogador a mais por dois minutos, o Porto não conseguiu marcar. À medida que o tempo ia passando, o clima só ficava mais quente. Em lançamento para frente, Brayan dividiu com o goleiro Thallys e tocou para o gol vazio. Mas o gol do Porto foi anulado, sendo marcada falta. Enquanto o Milan reclamava de agressão pedindo a expulsão de Brayan, o Porto reclamava pelo gol anulado.

A partida seguiu nervosa. Aos 10min, após Vitor dar uma lambreta no marcador, Cauan deu um soco na bola intencional, mas só levou amarelo. Bastante nervoso, o treinador do Porto exagerou nas reclamações e, faltando 26 segundos para o término do jogo ele foi expulso. Onze segundos depois, o Milan voltou a marcar. Enzo chutou, a bola bateu em Vitor e entrou, mas a arbitragem, corretamente, marcou o toque de mão de Vitor.

E, ainda teve tempo para mais. Faltando seis segundos, Brayan descontou para o Porto: 2 a 1, dando números finais a partida. Com o resultado, o Milan chegou aos nove pontos, mantendo o 100% na competição, deixando o Porto em 2º com seis. Empatados com um ponto, União Torre e Águia Dourada já haviam sido eliminados.

Grupo B: O Torre Forte encarou o Uruguay precisando de um empate para terminar em primeiro na chave, resultado que também garantiria o Uruguay nas semifinais. Porém, se engana quem pensa que o jogo foi de compadres. Pelo contrário, emoção foi o que menos faltou no confronto.

Em uma partida equilibrada, o Torre saiu na frente aos 7min. Kauã recebeu na ponta da área, dominou, girou e bateu no canto para fazer o 1 a 0. O empate do Uruguay saiu com 1min da segunda etapa. Gabriel, de falta, deixou tudo igual: 1 a 1. Porém, dois minutos depois, o mesmo Gabriel fez falta dura no meio da quadra, levou o segundo amarelo e foi expulso. Aproveitando o jogador a mais, o Torre voltou a marcar. Kauã recebeu na frente, driblou o goleiro e tocou para o gol: 2 a 1.

O Uruguay não se entregou e, aos 9min voltou a buscar o empate. Em falta na entrada da área, Pedro rolou a bola e Luis André chutou para as redes: 2 a 2. Mas, na saída de bola, Oséias fez 3 a 2 para o Torre Forte. As duas equipes tiveram chances para mudar o placar, mas o resultado terminou mesmo com o triunfo do Torre. Com o resultado, o time chegou aos nove pontos, terminando na liderança do grupo.

Goleada e classificação: Para encerrar a primeira fase das categorias de Base, Vila Futsal e Juventude se enfrentaram pela chave B do Sub-14. Após perder os pontos da vitória sobre o Uruguay por 5 a 3 devido a inscrição de jogadores irregulares, o Vila entrou em quadra eliminado, com direito a atleta de linha no gol. Já o Juventude, que não tinha nada a ver com isso, precisava fazer pelo menos 9 a 0 para ultrapassar o Uruguay no SG e chegar às semifinais. E, não é que que conseguiu.

Com pouco mais de 40 segundos, o Juventude já tinha feito 2 a 0 com Breno e Gian. Aos 4min, Iran fez o terceiro. Na sequência, Gian marcou o quarto. Aos 7min, aproveitando saída erra do Vila, Peterson fez 5 a 0. Antes do intervalo, Breno e o goleiro Luis Augusto, em chute do outro lado da quadra ampliaram a vantagem: 7 a 0.

No segundo tempo, em bombardeio ao gol do Vila, Gian marcou o oitavo. E, aos 6min e 30seg, o mesmo Gian fez o quarto gol dele na partida e o nono do Juventude. Mesmo conseguindo o placar que precisava, o Juventude seguiu marcando gols, com destaque para Breno, que marcou mais três, se tornando o artilheiro do jogo com cinco gols. Os outros gols foram marcados por Peterson e Luis Gustavo. Com a goleada aplicada, o Juventude chegou aos mesmos quatro pontos do Uruguay, mas com saldo melhor (+5 contra 0) terminou em 2º, avançando para a próxima fase.

Precisando golear para se classificar, Juventude venceu Vila Futsal por 14 a 0 e avançou para as semifinais do Sub-14.
VETERANO

Na quarta (19), ocorreram as disputas do play-off valendo duas vagas na semifinal. No duelo caseiro, o Milan venceu o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) por 3 a 1. Logo no primeiro minuto, Everton Barrufi recebeu lançamento e chegou batendo de primeira para abrir o placar para o Milan. Depois do gol sofrido, o GAO tomou conta da partida, mas não conseguiu empatar devido a boa atuação de Valmor, que fechou o gol.

O GAO voltou para o segundo tempo com uma marcação mais alta, porém, a primeira chegada do Milan saiu o segundo gol. Aos 4min, Diego Brehm achou Barrufi no meio e o camisa 07 do Milan acertou um chute no ângulo para ampliar: 2 a 0. Um minuto depois, o GAO teve a chance de descontar, mas Paulinho, de frente para o gol, chutou em cima de Valmor. O goleiro do Milan seguiu parando os ataques adversários, até que, aos 12min e 30seg, em jogada de pé em pé, Carlinhos recebeu na área e fez o 3 a 0. Faltando cinco segundos para o final do jogo, o Milan tinha a bola dentro da sua área, quando Pepo chutou em cima de Fabiano e a bola entrou: 3 a 1. Sorte que não havia tempo para mais nada e o Milan saiu vencedor.

Equipe do Milan garantiu vaga nas semifinais do Veterano ao derrotar o time do GAO pelo placar de 3 a 1.
AF Vs Fut Quinta

Já no outro duelo, a equipe osoriense do Fut Quinta não conseguiu passar pela AF da Praia (Capão da Canoa). O time caponense abriu o marcador aos 5min, quando Rodrigo recebeu na frente e, de bico, estufou a rede adversária: 1 a 0. Aos 10min, o Fut Quinta teve a chance do empate. Milico recebeu na área e na hora da finalização a arbitragem acabou vendo um toque de Zoita em cima dele: pênalti! Ricardo chutou no canto e Francisco defendeu com o pé. Após o pênalti desperdiçado, o Fut Quinta seguiu em cima, mas não conseguiu marcar.

Na segunda etapa, logo aos 28 segundos, Ivan deu uma cotovelada em Fabiano e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Fut Quinta com um jogador a menos. Passados os dois minutos com um jogador a mais, a AF não conseguiu ampliar a vantagem. Aos 4min, após roubada de bola, Diego entrou cara a cara com o goleiro Fernando, mas na hora de chutar para o gol, a arbitragem parou o lance e marcou falta a favor do Fut Quinta no lance anterior, o gerou mais reclamação da equipe de Capão.

O jogo seguiu pegado, com ambos os times reclamando muito da arbitragem. Até que, aos 6min e 30seg, em jogada de pé em pé, Luciano Correa recebeu de Zoita e só empurrou para o gol: 2 a 0 AF. Com a desvantagem, o Fut Quinta teve que ir para cima, deixando a partida mais aberta. Aos 10min, em contra-ataque, Ricardo acertou um chute na trave. Porém, um minuto e meio depois, Diego recebeu na frente, ganhou de Juninho e chutou por baixo de Fernando para fazer o 3 a 0 para a AF, matando o confronto.

Time da AF da Praia (Capão) venceu Fut Quinta por 3 a 0 e garantiu a classificação para as semifinais do Veterano.
SÉRIE OURO

Também na quarta-feira, foram realizados os jogos dos play-off da Série Ouro. No primeiro duelo, o West Ham (Imbé) bateu o Tropa do Gaúcho (Cidreira) por 3 a 1. A equipe imbeense começou com a bola, mas foi o Tropa que chegou primeiro com mais perigo. Aos 5min, Pombo finalizou da entrada da área e acertou a trave. A resposta do West Ham saiu dois minutos depois. Aos 7min, Maicom recebeu e chutou cruzado, mas a bola foi direto para fora.

O time de Imbé seguiu em cima, até que conseguiu abrir o placar. Aos 8min e 30seg, Luiz Gustavo recebeu e bateu no canto para fazer 1 a 0. Nervosa, a equipe do Tropa reclamava muito da arbitragem e, aos 13min, acabou levando o segundo gol. Em contra-ataque, Luiz Gustavo entrou cara a cara com o goleiro para fazer o 2 a 0.

O Tropa voltou com tudo para a segunda etapa e, aos 2min, conseguiu descontar. Talisson recebeu na lateral da quadra e mandou um chute de bico para fazer o 2 a 1. O West Ham sofria para parar os ataques do adversário e exagerava nas faltas, tendo cometido três nos três primeiros minutos.

Quando conseguiu jogar, o West Ham chegou ao terceiro gol. Aos 6min, Maicom foi lançado na linha de fundo e cruzou de primeira para Fabiano marcar o 3 a 1. Indo para o tudo ou nada, o Tropa colocou Bica como goleiro linha aos 8min, passando a pressionar o West Ham. Porém, quando conseguia chegar com perigo, parava no goleiro Jhonatan, que fez boas defesas. No final, o West Ham segurou a pressão e garantiu a vitória por 3 a 1 e a vaga nas semifinais.

West Ham (Imbé) se classificou para as semifinais da Série Ouro ao vencer Tropa do Gaúcho (Cidreira) por 3 a 1.
Classificação nos pênaltis

Fechando a noite de quarta Horti3B (Maquiné) e Corujão/Resenha (SAP) proporcionaram um jogaço para quem permaneceu no Ginásio do Cirão. Logo aos 2min, aproveitando saída errada do adversário, o Resenha abriu o placar com Dionatan. Um minuto depois, o time de Santo Antônio da Patrulha ampliou. Após jogada de pé em pé, Julinho recebeu na área e tocou para o gol: 2 a 0.

Depois do início ruim, o Horti começou a jogar. A equipe de Maquiné até criou chances, mas não conseguia passar pelo goleiro Kauê e a defesa do Resenha. O Horti seguiu rondando a área do adversário, até que, aos 13min, Hyago (Resenha) deu a bola no pé Luis Guilherme, que bateu de primeira para descontar: 2 a 1. Um minuto depois, em outro passe errado do Resenha, Luis Guilherme encheu o pé para fazer o 2 a 2. No minuto final, Julinho (Resenha) entrou cara a cara com Jeisson, mas parou no goleiro. E, na sequência, após jogada de pé em pé, Bruno recebeu na área e de bico fez o 3 a 2 para o Horti3B faltando 16 segundos para o término na primeira etapa.

2º Tempo: Com menos de um minuto, Vini recebeu na ponta e, quase sem ângulo, fez o 3 a 3. Porém, aos 2min, o Horti voltou a frente no placar. Em outra jogada de pé em pé, Luis Guilherme chutou, a bola desviou e acabou entrando: 4 a 3. O time de Maquiné teve chances para ampliar. Aos 5min, Bruno acertou um chute no travessão. Mas, no minuto seguinte, Julinho recebeu na área e tocou no canto para fazer o 4 a 4.

Aos 7min, em contra-ataque, Luis Guilherme chutou de bico e acertou o pé da trave. Já aos 9min e 30seg, Dionatan recebeu no lado da quadra e chutou cruzado, a bola bateu na trave e foi entrando, o goleiro Jeisson ainda tentou salvar, mas não conseguiu evitar a virada do Resenha: 5 a 4. Na comemoração, um atleta do Resenha chutou a bola em direção aos jogadores do Horti3B e deu início a uma confusão. Depois de muita conversa, a arbitragem resolveu expulsar Robinho (Resenha) e Carruíra (Horti3B).

O jogo seguiu quente, com. Aos 12min e 30min, Julinho deu uma entrada na bola, mas o árbitro marcou falta. Não bastasse isso, o jogador do Resenha recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, gerando mais revolta por parte da equipe de Santo Antônio. Com a partida parada para a retirada de Julinho, um torcedor do Resenha arremessou bebida para dentro da quadra, obrigando os seguranças subirem até a arquibancada para retirar o homem do ginásio.

Com a bola voltando a rolar, o Horti teve a chance de empatar com Luis Henrique, mas o goleiro Kauê salvou. Entretanto, o Resenha não conseguiu se segurar com um jogador a menos e, aos 13min, em mais uma boa jogada do Horti, Bruno fez o 5 a 5. Depois disso, pouca coisa aconteceu e a decisão da vaga foi para os pênaltis.

Pênaltis: Gustavo Barrufi fez 1 a 0 para o Resenha. Artilheiro do jogo com três gols, Luis Guilherme deixou tudo igual: 1 a 1. Na segunda cobrança do Resenha, o goleiro Kauê acertou o pé da trave. Na sequência, Yuri fez 2 a 1 para o Horti. No último chute do Resenha, Vini chutou, o goleiro Jeisson tocou na bola, mas ela entrou: 2 a 2. No último chute, Bruno tirou de Kauê, fazendo o 3 a 2 para o Horti3B, gol que confirmou a classificação da equipe de Maquiné.

As semifinais do Veterano e da Série Ouro vão acontecer nesta sexta-feira (21), a partir das 19h e 30min. Lembrando que os jogos, assim como toda a competição, vão ser realizados no Ginásio do Cirão. A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. Quem preferir, pode acompanhar as partidas de casa, ao vivo pelo Youtube, no Canal De Primeira Transmissões.

Horti3B (Maquiné) derrotou Resenha (SAP) nos pênaltis por 3 a 2 e avançou para a semifinal da Série Ouro.
CRÉDITOS: Lucas Rodrigues

