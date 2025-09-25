Controle de qualidade: Limpeza preventiva em reservatórios poderá causar oscilação no abastecimento de água nesta quinta e sexta-feira em Osório

A Corsan está realizando a higienização e a desinfecção dos reservatórios localizados na Estação de Tratamento de Água de Osório. A medida preventiva faz parte das iniciativas que garantem o controle de qualidade e a segurança da água tratada que é distribuída à população.

A ação preventiva acontecerá nesta quinta-feira, 25, e na sexta-feira, 26, das 10 às 17h. A previsão é de que os serviços sejam concluídos no final da tarde dos dois dias, e o abastecimento seja normalizado à medida que os reservatórios recuperarem os níveis adequados de armazenamento.

Para mais informações, os clientes podem utilizar os canais de relacionamento da Corsan: app Corsan, site da Agência Virtual cliente.corsan.com.br, WhatsApp (51) 99704-6644 ou ligação gratuita pelo 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.