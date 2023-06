Consórcio Regional busca avanços na infraestrutura junto à Secretaria do Estado

O secretário de Turismo do RS, Vilson Covatti, recebeu em seu Gabinete, no último dia 31 de maio, representantes do Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Urbana e Rural (Cidirur). O grupo, que reúne os municípios de Torres, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Itati, Três Forquilhas, Mampituba e Dom Pedro de Alcântara, busca soluções conjuntas para questões relacionadas à infraestrutura urbana e rural, como pavimentação, saneamento básico, iluminação pública, coleta seletiva de lixo, entre outras. A iniciativa também visa fortalecer o turismo como uma atividade econômica e social na região.

O objetivo do encontro foi discutir a infraestrutura turística dos municípios que integram o grupo. Durante a reunião, foram apresentadas as demandas e as potencialidades turísticas da região, que abrange o Litoral Norte e pé da Serra gaúcha. O secretário de Turismo destacou a importância do diálogo entre o Estado e os municípios para o desenvolvimento do setor. “O Rio Grande do Sul oferece ao turista do próprio Estado e de outras regiões do país e do mundo uma riqueza de possibilidades. Temos que trabalhar juntos para melhorar a infraestrutura, a qualificação profissional e a promoção dos nossos destinos”, afirmou Vilson Covatti.