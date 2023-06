Comandante do 8º BPM recebe homenagem do Legislativo de Tramandaí

Na noite de segunda-feira (5), a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí (CMVT) realizou um ato solene. Ao todo, três pessoas foram homenageadas recebendo o título de Cidadão Emérito de Tramandaí. Entre elas está o nome do major Luis Cesar Lima dos Santos, comandante do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM). A honraria foi proposta pelo vereador Guto da Visual (PDT), por meio do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) no 005/2019, devido a dedicação e atuação do Policial Militar (PM) na Segurança Pública do Litoral Norte gaúcho.

Além do major Luiz, também foi homenageado o promotor Fernando Andrade Alves. Ele se destacou pelo seu envolvimento no Projeto Alquimia, que recupera telefones celulares apreendidos em penitenciárias para serem doados a estudantes carentes. A honraria foi proposta pelo vereador Rafa do Triângulo Slide (PTB), por meio do PDL no 001/2021.

Promotor Fernando Andrade Alves foi um dos homenageados.

A outra homenageada com o título de Cidadão Emérito de Tramandaí foi a juíza Laura Ullmann Lopes. A atuação da juíza foi reconhecida pela prestação de serviços de grande relevância ao município, como o projeto de Regularização Fundiária do Bairro Parque dos Presidentes, que trouxe dignidade e justiça aos moradores, e o Projeto Mortos Falidos Incertos e Não Sabidos, que busca corrigir cadastros e amenizar distorções sociais. A honraria foi proposta pela vereadora Cris Muller (PDT), por meio do PDL no 002/2021.

Juíza Laura Ullmann Lopes também foi contemplada com honraria. – FOTOS: CMVT

A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares, com destaque para o subcomandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), o major Leonardo da Rosa de Souza. Também estiveram presentes membros da Administração Pública de Tramandaí, familiares dos homenageados e convidados.