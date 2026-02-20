Colisão envolvendo veículo da prefeitura de Cidreira deixa três pessoas feridas

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde da última quinta-feira (12), em Tramandaí. De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária (CRPv) da Brigada Militar (BM), a colisão envolvendo dois veículos (um Ônix da prefeitura de Cidreira e Jeep Renegade) ocorreu no quilômetro 25 da ERS-786 (Interpraias).

Três pessoas que estavam no Ônix ficaram feridas. Elas foram socorridas pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e encaminhadas na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Tramandaí (HT). Já o condutor do outro veículo não se feriu. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvido pelos policiais, o homem foi liberado.

CRÉDITO

Victor Ilha