Clube de Mães Unidas Venceremos tem nova direção

OSÓRIO – Na segunda-feira (18), foi realizada uma reunião extraordinária onde foi eleita e empossada a nova direção do Clube de Mães Unidas Venceremos. Com a presença das associadas e convidadas, Maria Isabel da Silva Pereira (Belinha), foi eleita a nova presidente. A ex-vereadora do município irá assumir o cargo no lugar de Aidil Oliveira.

Além de Belinha, a nova direção que ficará no comando do Clube de Mães no biênio 2024/2025 será composta pelos seguintes nomes: Neida Pereira Alves (vice-presidente), Naura Martins (1ª secretária), Rita Maciel da Rosa (2ª secretária), Jussara Pereira Cardoso (1ª tesoureira) e Nelma Campos Pereira (2ª tesoureira).