Cidades do Litoral Norte são afetadas por temporal

O ciclone extratropical previsto para atingir o Litoral gaúcho entre quarta (28) e quinta-feira (29) causou transtornos aos moradores da região. Devido as fortes chuvas e ao vento de mais de 100 quilômetros por hora (km/h), milhares de pessoas acabaram ficando sem luz. Os municípios mais afetados foram Imbé, Mostardas e Tramandaí.

Não bastasse isso, também foi registrada ressaca em toda Costa gaúcha. Cidades como Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul precisaram cancelar as aulas nas Redes Municipal e Estadual. Além disso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) também anunciou a suspensão das atividades presenciais no Campus Litoral Norte (CLN) e no Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), ambos localizados no Litoral Norte.

A Defesa Civil pede que os moradores mantenham portas e janelas bem fechadas; evitem áreas de risco; e não estacionem veículos próximos a árvores, placas ou torres. Fiquem atentos aos comunicados oficiais e sigam as orientações da Defesa Civil. Em caso de emergência, entre em contato com a Brigada Militar (BM), no 190, ou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), pelo 193.