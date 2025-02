Carro capota em estrada do Palmital

OSÓRIO – Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã de quinta-feira (6), em uma estrada do distrito do Palmital. Segundo informações, um automóvel seguia em direção ao Centro da cidade, quando a motorista acabou perdendo o controle da direção, após dormir no volante. O veículo acabou capotando e indo parar às margens da via.

Felizmente, a condutora não se feriu. Ela foi socorrida por um popular que passava pelo local, que acabou oferecendo carona para leva-la até a sua residência. O Seguro do veículo foi acionado e um guincho recolheu o carro. Vale ressaltar que o acidente não ocasionou nenhum tipo de bloqueio no trânsito.

CRÉDITO: Divulgação