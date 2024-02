Carnaval no município contará com retorno dos Desfiles das Escolas de Samba

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Assessoria de Cultura, irá realizar uma programação especial durante o Carnaval deste ano. Como já é de costume, mais uma vez haverá a passagem dos Blocos em Atlântida Sul. As atrações começam nesta sexta-feira (9), a partir das 23h, com a passagem do Bloco Zona Leste.

No sábado (10), será a vez do Bloco Balança, Mas Não Cai, também com início às 23h. Já no domingo (11), serão dois Blocos: Às 18h, passará o Intocáveis Floresta Aurora e, a partir das 23h, quem passará pela Avenida será o Bloco Bons Ventos. Encerrando as atividades em Atlântida Sul, na segunda (12), às 23h, terá a passagem do Bloco Alto Astral. Lembrando que após o desfile dos blocos, a festa continua com Roda de Samba na Avenida Paraguassu.

CARNAVAL INFANTIL

Nesta sexta-feira (9), acontecerá na Vila Olímpica (Avenida Marcílio Dias, no 850, bairro Medianeira), o Carnaval Infantil. O evento é gratuito e tem início a partir das 18h. A realização é da Escola de Samba União da Vila, em parceria com a prefeitura, por meio Assessoria de Esporte e Lazer.

RETORNO DAS ESCOLAS

E, a programação de Carnaval na cidade não para por aí. No dia 17/02 (no outro sábado), a Avenida Marechal Floriano, localizada no Centro do município, receberá o retorno dos Desfiles das Escolas de Samba de Osório. Marcado para iniciar a partir das 21h, os Desfiles contarão com três escolas: Bons Ventos, União da Vila e Estado Maior da Zona Leste.