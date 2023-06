Capão Fest inicia na quarta-feira

A Prefeitura Municipal de Capão da Canoa (PMCC), por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, realizará entre os dias 07 e 11 de junho, o Capão Fest 2023. O evento, que ocorre no Largo do Baronda, na Avenida Beira-Mar, contará com diversas atrações, incluindo shows, apresentações artísticas e muito mais. Além disso, haverá mostra de produtos, praça de alimentação, parque de diversões, espaço food trucks, espaço cervejeiro, festival do sorvete e feira de artesanato.

Para o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, o Capão Fest, que retorna ao calendário da cidade, será um evento “muito importante” e contará com uma nova proposta: “ser uma opção turística na baixa temporada”. “No verão temos os shows e atrações características da temporada e, pensando em ampliar a nossa programação e ofertar um grande evento também na baixa temporada, faremos o Capão Fest 2023 em junho, o maior festival do Litoral Norte”, declarou Magnus.

Conforme Amauri, a expectativa é a melhor possível, visto que o evento acontece em meio ao feriado de Corpus Christi, que neste ano caiu no dia 08/06 (quinta-feira): “Neste ano, o festival acontece em junho, junto ao feriado de Corpus Christi, visando atrair visitantes de todo o Estado para nossa cidade, fomentando a economia local e abrindo oportunidades de emprego e renda para a população”, ressaltou o prefeito de Capão da Canoa.

Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano.

SHOWS NACIONAIS

Ao todo, serão cinco shows nacionais. Na quarta (7), o show será com o padre Alessandro Campos, a partir das 21h. Lembrando que antes disso, está marcada a abertura oficial, com início às 20h e 30min. Até domingo (11), também subirão ao palco do evento os seguintes artistas: César Menotti & Fabiano (8), Vitor Kley (9), Mumuzinho (10) e Pitty (11). A programação completa do evento está no site e nas redes sociais da prefeitura de Capão. Lembrando que a entrada no evento é gratuita. Já os ingressos para os shows nacionais estão à venda em: www.ingressonacional.com.br/capaofest.