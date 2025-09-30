Cão morre queimado em incêndio em Pinhal

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na noite de domingo (28), após uma casa começar a pegar fogo em Balneário Pinhal. A ocorrência foi registrada por volta das 19h, no balneário de Magistério. Imediatamente, os bombeiros foram até o local, na Rua São Jerônimo, e iniciaram o trabalho para conter as chamas.

De acordo com o CBM, um homem estava no imóvel no momento do ocorrido. Felizmente, ele conseguiu sair sem sofrer ferimentos. Entretanto, o cãozinho do morador não conseguiu sair e acabou morrendo carbonizado. O cadáver foi encontrado pelos bombeiros em meio aos escombros. A residência de alvenaria, de 50 metros quadrados (m2), ficou parcialmente destruída. Vale ressaltar que a causa do incêndio não foi identificada.

CRÉDITO: CBM

