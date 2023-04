Cão é resgatado em situação de maus tratos

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), com auxílio do veterinário do Canil Municipal, realizou durante a última semana, mais uma ação para verificar denúncias de maus tratos contra animais na cidade. Ao todo, foram 14 locais fiscalizados, em diferentes pontos da cidade. De acordo com o delegado João Henrique Gomes, durante o trabalho, apenas um cachorro foi flagrado em situação de maus tratos.

Segundo o legado, o animal foi recolhido e levado para o Canil, onde receberá atendimento. Já o proprietário do cão, que não estava no local durante a ação, foi identificado e irá responder criminalmente. Conforme a Lei 9.605/98, “condutas criminosas contra a fauna e a flora” têm pena de reclusão de até cinco anos.

A Polícia ressalta a importância da comunidade, por meio das denúncias, que auxiliam no enfrentamento das infrações penais locais. A denúncia pode ser realizada de maneira anônima, por meio do Whatsapp: (51) 99912-0456.