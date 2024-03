Câmara de Vereadores entrega Votos de Congratulações à 18 mulheres destaques no município de Osório

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri foi marcado por homenagens na noite de terça-feira (12). Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na última sexta-feira (8), foram entregues Votos de Congratulações a 18 mulheres de destaque no município. As homenageadas foram escolhidas pelos vereadores, tendo cada um direito a duas indicações. Além da honraria, cada uma delas recebeu uma rosa.

ED MORAES – Quem deu início as homenagens foi o vereador Ed Moraes (MDB). Ele homenageou Joselaine Lopes Araújo e Maria de Lurdes Lopes da Silva, por meio do Requerimento 011/2024. Josi, como gosta de ser chamada, é formada em Educação Física e atua na área da saúde há 17 anos. Em Osório, ela iniciou a ministrar suas aulas na Academia Tribo Ativa, mas em curto espaço de tempo abriu seu próprio espaço, remodelou suas atividades e alterou o formato das projeções profissionais, passando de academia para público em geral para atendimento e aulas direcionadas somente para o público feminino.

O Estúdio de dança Josi Araújo tornou-se referência pelo atendimento e inovações trazidas pelo grupo que só ganha simpatizantes, coordenado pelas profissionais do espaço realizam atividades inovadoras, como aulões ao ar livre, em espaços públicos, inclusive à beira mar no distrito de Atlântida Sul.

Josi é umas das principais incentivadoras do Evento Saindo do Sofá, levando uma quantidade expressiva de alunas e simpatizantes para realizarem a subida no Morro da Borússia. Além disso, desde fevereiro, ela, juntamente com um grupo de aproximadamente 30 mulheres, tem se deslocado ao distrito de Aguapés, onde realiza suas aulas e atendimentos no Salão Paroquial da comunidade.

Já Dona Lurdes, como é conhecida em Passinhos, possui uma longa ficha de serviços prestados em prol da comunidade. Filha do ex-vereador Zeca Lopes, ela participa ativamente do Clube de Mães do distrito, sendo uma das fundadoras e incentivadora para realização de eventos para conseguirem concluir a construção do espaço. Ela também participou da arrecadação de dinheiro, através do Livro Ouro, visando fazer melhorias no Salão Paroquial.

COELHÃO – Na sequência, foi a vez do vereador Luis Carlos Coelhão (PDT) entregar a honraria. A primeira homenageada foi Esther Veiga, por meio do Requerimento 019/2024. Esther foi líder do Ministério ASA-Ação Social Adventista da Igreja Adventista do Sétimo Dia por 10 anos, tendo passado o cargo em janeiro de 2024. Ao longo desse período, Esther realizou diversas ações na comunidade, principalmente na época da pandemia de Covid e nos temporais, quando realizou distribuição de alimentos, roupas e outros itens as famílias carentes do município.

A outra homenageada de Coelhão foi Altanira Oliveira de Mello, por meio do Requerimento 018/2024. Dona Tanira ou Tininha, como é mais conhecida na cidade, atuou por 15 anos como agente comunitária no distrito de Aguapés. Nesse tempo, ela promoveu a saúde e bem-estar, através de orientações e cuidados preventivos para garantir o desenvolvimento saudável das famílias; incentivou à educação e ao empoderamento, contribuindo para a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos moradores; e deu apoio social e emocional, oferecendo suporte e acolhimento em momentos de crise, desafios e adversidades.

Não bastasse, tudo isso, sempre que via necessidade, Altanira buscava ajudar no sentido de conseguir algo para as famílias carentes de sua área, como alimentos, enxovais, marcação de consultas, busca de remédios, orientação para benefícios a pedidos de ajuda à assistência social.

Vereador Coelhão ao lado das suas homenageadas Dona Altanira (foto 1) e Esther Veiga.

CHARLON – O vereador Charlon Muller (MDB) homenageouJassiane Campos e Vitória Rocha, por meio do Requerimento 023/2024. Vale ressaltar que Vitória não pode comparecer à cerimônia devido a problemas pessoais e receberá os Votos de Congratulações em uma data futura.

Jassiane Campos e o vereador Charlon.

MAICON – Uma das homenageadas de Maicon Prado (PDT) foi Dione Maria Ramos, por meio do Requerimento 015/2024. Formada nos cursos de Magistério e Contabilidade no então Colégio Comercial Borges de Medeiros (atualmente Marquês de Herval) e Letras na Unesul, Dione atuou como professora de Língua Portuguesa nos colégios Conceição e Ildefonso Simões Lopes (Rural). Também lecionou na Faculdade Cenecista de Osório (Facos), atualmente Centro Universitário Cenecista (Unicnec), onde foi paraninfa na 1ª turma de formandos do Curso de Letras.

Dione foi diretora da Facos, se tornando a primeira mulher a dirigir uma instituição de Ensino Superior no Estado e da Rede CNEC. No cargo, a professora ajudou a criar outros cursos na Faculdade, incluindo os de História, Geografia, Matemática e o Bacharelado e Administração, e Educação Física, e, posteriormente, Especialização em Letras. Juntamente com Maria Mason, foi a realizadora da primeira Feira do Livro de Osório, evento na qual seria a Patrona na edição de 2016. Dione também foi responsável pela criação do Fórum Internacional de Educação. Mestrada em Linguística e Letras pela PUC-RS, a professora recebeu em 2000 o Prêmio Mérito Grandes Líderes pela Capra Promoções e Pesquisas.

Já a outra homenageada do vereador foi Thanain Farias Ribeiro, por meio do Requerimento 016/2024. Formada em Enfermagem pela Ulbra, trabalhou sete anos na Secretaria de Saúde do município. Filha de Pedro Edir Dambros Farias, Thanain assumiu a direção da Rádio Osório em 2016. No ano seguinte, após o falecimento de seu pai devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ela acabou ficou como vice-presidente da Rádio. Atualmente, Thanain é a vice-presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) na região do Litoral Norte.

Vereador Maicon ao lado das suas homenageadas: professora Dione (esquerda) e Thanain Ribeiro.

JOÃO PEREIRA – O vereador João Pereira (MDB) entregou Votos de Congratulações a empresária Iracema Schenkel Dariva e a Iara Teixeira Martins, líder política e mulher de seu assessor, José Rohn. As honrarias foram entregues por meio do Requerimento 018/2024.

João Pereira ao lado das suas homenageadas Iracema Dariva (esquerda) e Iara Martins.

RICARDO – O vereador Ricardo Bolzan (PDT) homenageou as ex-primeiras-damas Soraia Guadalupe Debastiane Teixeira Abrahão, mulher do saudoso Eduardo Abrahão (falecido no ano passado), e sua tia Vera Lúcia de Vasconcellos Bolzan, mulher do ex-presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior.

Vereador Ricardo ao lado das ex-primeiras-damas Vera Lúcia (esquerda) e Soraia.

LUCAS – O vereador Lucas Azevedo (MDB) homenageou Celair Giacomelli e Márcia Elisa dos Santos, por meio do Requerimento 024/2024. Celair é referência na área da Saúde do município, atuando há 45 anos no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) como atendente de Enfermagem e também no setor Administrativo da instituição. Atualmente, ela atua como coordenadora de Serviços de Apoio do HSVP.

Já Márcia é produtora rural, dedicada a plantação de morangos orgânicos e a produção de produtos como morangos, geleias e chimias. Ela faz parte do Projeto Caminho das Margaridas e também é integrante da Comissão das Mulheres da Agricultura Familiar, auxiliando as agricultoras da cidade nas demandas necessárias. Além do trabalho na área da agricultura familiar, Márcia também faz um trabalho na área social do município, sendo voluntária semanalmente na triagem de roupas para distribuição da população mais carente, junto à Secretaria de Assistência Social.

Vereador Lucas ao lado das suas homenageadas Celair (esquerda) e Márcia.

VAGNER – O vereador Vagner Gonçalves (PDT) homenageou Enedina Paz e Jussara Beatriz dos Santos Ferreira, por meio do Requerimento 021/2024. Empresária, Enedina foi subprefeita de Atlântida Sul e também chegou a concorrer ao cargo de vereadora, onde acabou não sendo eleita. Líder comunitária, ela é responsável por diversas atividades na praia, atendo tanto os moradores de Atlântida Sul, e também de Mariápolis.

Já Dona Jussara é líder comunitária do bairro Caravágio, onde realiza trabalho voluntário, auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade social. Incentivadora do Carnaval, ela foi a fundadora da Escola de Samba Zona Leste.

Vagner ao lado de Enedina e os filhos da homenageada. Jussara Ferreira e o vereador Vagner Gonçalves.

CALDERON – O último a realizar a entrega dos Votos de Congratulações foi o presidente do Legislativo, o vereador Miguel Calderon (PP). Ele homenageou Ellen Cinara Freitas dos Santos e Nevedênia Maria Famer, por meio do Requerimento 014/2024.

Ellen trabalhou por 15 anos como secretária em um consultório médico da cidade. Além disso, auxiliou as gestantes atendidas no Posto Central e também na pediatria do SUS do Hospital São Vicente de Paulo. Hoje aposentada, continua realizando trabalho voluntário com as amigas do Clube de Mães. Com a ONG Parceiros Voluntários, ela participa de ações beneficentes voltada a causa social e animal. Vale ressaltar que foi Ellen que auxiliou os trabalhadores e animais de um Circo, que precisou ficar instalado na cidade durante a pandemia.

Já Nevedênia é formada da área da Educação. Hoje aposentada, atuou como professora de Língua Portuguesa na Escola Maria Teresa Vilanova Castilhos (Polivalente). Em 1978 ela fez parte da equipe da Delegacia de Educação (atual Coordenadoria Regional de Educação – CRE).

Após o falecimento do seu pai, Nevedêmia assumiu o legado deixado por ele, a dedicação aos animais. Em 2009 deu início ao Projeto na Praça, realizando exposição e a doação de animais. Em 2020, devido a pandemia, precisou suspender o projeto, mas continuou a realizar o trabalho de defesa da causa animal. Atualmente Nevedêmia é tutora de mais de 90 cães e 70 gatos.

Calderon ao lado de suas homenageadas Ellen Cinara (esquerda) e Nevedêmia. – FOTOS: Samuel Bandeira Capra

MAIS HOMENAGENS

Após a entrega dos Votos de Congratulações, o vereador Ed chamou a esposa do presidente da Casa, , representando as esposas dos vereadores para receber uma rosa. Além dela, uma das assessoras da Câmara também foi contemplada com uma rosa, em nome de todas as servidoras do Legislativo. Em seguida, Ed sugeriu para que a partir da próxima Legislatura (que terá início em 2025) seja realizada, anualmente, uma Sessão em homenagem ao Dia da Mulher, recebendo apoio de Miguel Calderon. Assim, deu-se encerramento a cerimônia.