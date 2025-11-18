Briga é registrada em Posto de combustíveis

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de sexta-feira (14), após receber informações sobre uma briga generalizada em um Posto de combustíveis no Centro da cidade. Quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao estabelecimento, a confusão já havia se encerrado.

De acordo com a BM, um dos envolvidos relatou que teria discutido com outro homem na loja de Conveniência do Posto, seguindo a discussão para fora, dando início a uma briga generalizada. Após algum tempo, um dos indivíduos conseguiu fugir. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram ao menos cinco pessoas participando da briga, sendo que algumas delas utilizam cadeiras e outros objetos para agredir um dos homens que está caído.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) do município. Após analisarem as imagens, os policiais conseguiram identificar os envolvidos. Vale ressaltar que a Polícia Civil (PC) segue investigando o caso e, até o momento, ninguém foi preso.

Copa Osório de Futsal conhece semifinalistas da Série Ouro, Veterano e categorias de Base

Copa Osório de Futsal conhece semifinalistas da Série Ouro, Veterano e categorias de Base

Acidentes são registrados no município

Acidentes são registrados no município

Definidos os classificados para as semifinais da Série Prata da Copa Osório de Futsal

Definidos os classificados para as semifinais da Série Prata da Copa Osório de Futsal