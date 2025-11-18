Briga é registrada em Posto de combustíveis

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de sexta-feira (14), após receber informações sobre uma briga generalizada em um Posto de combustíveis no Centro da cidade. Quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao estabelecimento, a confusão já havia se encerrado.

De acordo com a BM, um dos envolvidos relatou que teria discutido com outro homem na loja de Conveniência do Posto, seguindo a discussão para fora, dando início a uma briga generalizada. Após algum tempo, um dos indivíduos conseguiu fugir. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram ao menos cinco pessoas participando da briga, sendo que algumas delas utilizam cadeiras e outros objetos para agredir um dos homens que está caído.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) do município. Após analisarem as imagens, os policiais conseguiram identificar os envolvidos. Vale ressaltar que a Polícia Civil (PC) segue investigando o caso e, até o momento, ninguém foi preso.