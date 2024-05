BOCA DO BALÃO 6743

REDES sociais foram a salvação de milhares de gaúchos durante o período mais drástico das enchentes. Foi por estas que houve uma mobilização nacional e internacional de ajuda e do surgimento de milhares de voluntários que foram os salvadores com seus jet-skis, lanchas, barcos, caminhões e a força braçal e coragem diante do desastre. Enquanto os jet-skis do governo do estado eram somente para águas limpas e fazer pose nas praias no verão quem evitava mortes eram os voluntários civis. Faltou aquele pessoal que gosta de lacrar e de querer igualdade para entrar na água dia e noite para salvar vidas.

TRÂNSITO em Osório e região está movimentado e se deve ao grande número de pessoas que vieram de outros municípios atingidos pelas enchentes. Movimento do comércio deu um saldo nas últimas semanas e felizmente o abastecimento tem sido normal mesmo com a grande demanda. Motoristas de Osório devem ficar atentos, pois muitos desconhecem as regras de circulação na cidade e podem gerar acidentes. Da mesma foram a estação rodoviária da cidade ganhou intensa movimentação com a instalação de terminal para viagens interestaduais e internacionais por ônibus. Fiscais da ANTT estão controlando a circulação dos ônibus e o terreno cedido ao Sesc está servindo de estacionamento para os ônibus que aguardam para cumprir horários de embarque.

DEPOIS do Governo Federal literalmente ter feito uma intervenção no Estado para poder mostrar e esfregado na cara do governador Eduardo Leite tudo indica que o “leite ferveu”. Logo após governador se dar conta de sua “inocência” resolveu mostrar serviço e saber que gaúcho não é para ser mandado por petista e cobraram ação do governador realmente eleito. A União deveria sim repassar recursos ao estado e aos municípios para enfrentamento da atual situação de extrema emergência e estes aplicarem no socorro às vítimas desalojadas e às operações de drenagem, serviços essenciais, distribuição de donativos e outros que minimizem os efeitos da tragédia.

GRANDE mídia parece que, depois de as mídias sociais ridicularizarem a palhaçada produzida para esconder a incompetência governamental, descobriram que os heróis da enchente foram os voluntários. Estes salvaram vidas, alimentaram outras centenas e meteram o pé na água e seus veículos tracionados, aquáticos e até aviões e helicópteros. O poder público e a segurança pública só se fosse água limpa para colocar os jet-skis dos Bombeiros e estivessem até de gola olímpica para não respingar água no rosto. Grande parte dos voluntários pessoas pobres, pescadores do litoral norte e de Santa Catarina com muito esforço de pessoas com condições financeiras e disposição para ajudar a salvar o povo enganado horas antes por quem anunciava não haver risco de inundação.