BOCA DO BALÃO 6742

GOVERNO Federal está usando a tragédia do Rio Grande do Sul para empurrar Projetos de Lei contra a liberdade de expressão. Quando Ricardo Salles em reunião ministerial de Bolsonaro falou em “passar a boiada” e foi criticado a ponto de ser substituído na pasta, agora a esquerda trabalha sorrateiramente para tentar enviar goela abaixo do Congresso seus projetos de poder e de calar o povo. Agora tentam passar a “manada de muares” no desespero que ver a direita impedir a democracia relativa.

EDUARDO Leite deixou de ser o comandante dos trabalhos de recuperação do estado e passou a ser visto como a “Rainha da Inglaterra” diante do golpe branco do governo petista em ser protagonista na tragédia e centralizar ações e aplicar o marketing para que o ministro Pimenta ganhe pontos como futuro candidato a governador do Estado. Ao governador caberá somente receber os recursos das doações e dos recursos federais para repassar aos municípios, isto quando estes já não são diretos aos prefeitos.

GOVERNO Federal deu o golpe de mestre que precisava e buscava um modo de resolvê-lo. Em vez de fritar Paulo Pimenta para afastar da pasta das comunicações como pretendia a “amante, o “lindinho” e a “salvadora do Caramelo”. Assim criou-se mais um ministério para acomodar Pimenta e não perder o status de ministro tendo poderes para cooptar votos com a bondade do dinheiro público no estado em que pretende alavancar sua campanha para governador. Teve mais sorte do que o presidente da Petrobras que foi fritado pelo governo para que a estatal volte e jorrar mais dinheiro do que petróleo para os amigos.

MARIA do Rosário no evento de assunção do interventor da União na tragédia estava perfeitamente vestida de “pintinha amarelinha” caracterizada para trabalhar em entretenimento das crianças desabrigadas. Claro que banhada em álcool gel para estar no meio do povo que ela tem tanto amor ao voto. Esta megera pretende ser candidata a prefeita em Porto Alegre e espero que o povo portalegrense saiba o que representa esta ameaça à capital.