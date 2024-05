BOCA DO BALÃO 6741

POUCO ou nada se viu dos novos jet-skis dos Bombeiros gaúchos realizando trabalho de salvamento nas águas, enquanto isto centenas de voluntários traziam seus veículos particulares e sua experiência em pilotar para realmente salvar vidas num dos momentos mais críticos da enchente.

PENSAR que no ano passado se comemorava pelo governo do estado que a licitação para a revitalização do Cais da Mauá poderia vir a retirar a barreira de contenção das águas após os eventos de 1941. Felizmente como o poder público age em passo de tartaruga a capital dos gaúchos conseguiu evitar uma catástrofe ainda maior. Pode ser que agora a barreira seja reestudada tanto sobre o seu fechamento com antecedência e ter as bombas de drenagem com rede elétrica elevada para evitar que parem de funcionar pelo alagamento, além de manutenção periódica.

BRASIL inteiro está demonstrando a sua solidariedade para com o povo gaúcho. A ajuda internacional também tem sido algo que emociona pela quantidade de donativos. Lamentavelmente o Brasil tem aviões para levar uma camarilha a passear na China e outros países acompanhando o descondenado, mas não para buscar as doações do Portugueses aos gaúchos. O governo tem se mostrado o legítimo “tranca rua” e se o povo está a perceber o quanto o Estado emperra o desenvolvimento de uma nação com sua burocracia e incompetência.

INCONCEBÍVEL representante do PSOL Maria do Rosário tentou faturar politicamente criando vídeo junto aos desabrigados e áreas alagadas. Mostrou que é uma guerreira da boca pra fora, fala muito, mente demais, mas é uma baita de uma artista que encanta seus tresloucados seguidores. PT e PSOL são farinha do mesmo saco e uma grande quadrilha a assaltar o povo mentindo serem democráticos. Aberrações políticas.

GOVERNO do Estado está recebendo doações do mundo inteiro em toneladas de donativos dos mais diversos. Parece que o Governo Federal entendeu que em caso de tragédia as doações são importantes e mais ágeis para amenizar o sofrimento dos atingidos. Leite deveria ter criado uma comissão de empresários para planejar e executar as obras de recuperação do Estado através de repasses financeiros. Seria mais ágil, rápido, melhor qualidade e de menor custo e com maior credibilidade junto ao povo gaúcho. A credibilidade em quem já planejava neste ano derrubar a barreira da Mauá e ainda aumentar impostos certamente não seria a melhor recomendação. Por isso o governo federal aproveitou esta inoperância do estado para tomar para si o controle da situação, mas não para solucionar e resolver, mas para se creditar politicamente.